Муцениеце о финале «Ледникового периода»: «Нам не поставили все 6,0. Еще за Милохиных обидно»

Актриса хотела бы, чтобы в финале всем парам ставили высшую оценку.

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала финал телепроекта «Ледниковый период», который уже отснят. Напомним, 32-летняя звезда участвует в шоу в паре с фигуристом Александром Энбертом

«Я счастлива, что по доброй традиции нам не поставили все 6,0. Мы никогда этого не добьемся, — со смехом сказала Агата журналисту Sport24. — У нас только один раз такое было за всю историю. А сейчас финал… Не знаю, какое-то странное ощущение. Как будто это было несправедливо. Ну, зачем? Ну ставили бы всем 6,0! И все!» «Просто было бы классно, если бы всем ставили 6,0. Финал все-таки. Мне еще за Милохиных обидно. Им тоже 5,9 влепили! За что?! Хороший, зажигательный номер».

В интервью Агата посетовала, что на шоу все происходит, как на настоящих спортивных соревнованиях. И тут же отметила, что оценки для нее не главное, на первом месте — любовь зрителей.

На съемках финала Филипп Киркоров назвал Муцениеце своим «крашем». Актриса отметила, что больше ей «в этом мире уже ничего не надо». Энберт, в свою очередь, отметил, что его партнерша сделала «невероятный прогресс» в фигурном катании.

Напомним, что финальные выпуски «Ледникового периода» выйдут в эфире Первого канала 2 и 8 января.

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