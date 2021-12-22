В новогоднюю ночь канал «Суббота!» разыграет среди зрителей миллион рублей

И определит лучших кулинаров из TikTok.

Канал «Суббота!» разыграет миллион рублей среди своих телезрителей в новогоднюю ночь. Произойдет это в праздничном хит-параде кулинарных «тиктоков».

В течение двух месяцев пользователи социальной сети TikTok участвовали в кулинарном челлендже канала «Суббота!» — выкладывали видео своего фирменного рецепта или лайфхака с хэштегом #ТопКулинар. Всего участники акции записали более 8 тысяч роликов, которые привлекли 304 миллиона зрителей.

Челлендж завершится хит-парадом в телеэфире в новогоднюю ночь. Его итоги подведет блогер Алексей Жидковский, а рецепты участников станут доступны в эксклюзивном издании книги тикток-рецептов.

Смотрите шоу «#ТопКулинар. 100 лучших кулинаров ТикТока» — в полночь 1 января 2022 года на канале «Суббота!»

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