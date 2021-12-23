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Якубовича переодели в Деда Мороза и напоили горилкой: что покажут в новогоднем выпуске «Поля чудес»

Праздничный выпуск выйдет 30 декабря в 19:35 на Первом канале.

Якубовича переодели в Деда Мороза и напоили горилкой: что покажут в новогоднем выпуске «Поля чудес»
Кадр из новогоднего выпуска «Поля чудес». Фото: Первый канал

Первый канал, как всегда, приготовил массу сюрпризов для зрителей в Новый год. На съемочной площадке капитал-шоу «Поле Чудес», например, будет шумно и весело. Участники программы проводят старый год и поднимут бокалы за наступающий.

«Всех нас объединяет этот праздник! Добрый и хороший!» — с этих слов начнет программу ее бессменный ведущий Леонид Якубович.

Кадр из новогоднего выпуска «Поля чудес». Фото: Первый канал
Кадр из новогоднего выпуска «Поля чудес». Фото: Первый канал

Участники новогоднего выпуска приедут из разных концов СНГ. Игроки из Беларуси, Казахстана, Армении, Украины, Грузии и Азербайджана, и из Эвенкийского района, Республики Дагестан и Московской области прибыли не только испытать удачу, но и выступить с музыкальными номерами, и щедро одарить Леонида Аркадьевича.

Кадр из новогоднего выпуска «Поля чудес». Фото: Первый канал
Кадр из новогоднего выпуска «Поля чудес». Фото: Первый канал

Ему презентовали соломенную шляпу, папаху, ковер ручной работы, гирю и чапан – национальный костюм тюркских народов, соболиную шапку и… самую настоящую козу.

Кадр из новогоднего выпуска «Поля чудес». Фото: Первый канал
Кадр из новогоднего выпуска «Поля чудес». Фото: Первый канал

Голодным Якубович также не остался: участники привезли пирожки, плов, запеченный в тыкве, хаш, рыбу, горилку, коньяк и ящик вина.

Словом, как и всегда под Новый год в студии «Поля Чудес» царили песни, шутки и смех. А под конец праздника в ней появился тигренок — символ наступающего года.

Кадр из новогоднего выпуска «Поля чудес». Фото: Первый канал
Кадр из новогоднего выпуска «Поля чудес». Фото: Первый канал

Переодевшись в Деда Мороза, Леонид Якубович обратился ко всем зрителям с новогодними пожеланиями.

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