Сын или нет: Алена Кравец узнала результаты ДНК-теста

Светская львица скрывала, что 21 года назад оставила в роддоме ребенка, написав отказ. Но теперь ей пришлось не только увидеть парня, который скитался по приютам, но и пройти проверку на полиграфе.

Алена Кравец является светской львицей. Она регулярно участвует в съемках ток-шоу. На публике блондинка не раз выясняла отношения с мужем-бизнесменом Русланом. У них подрастает дочка Даниелла, которой уже 14 лет. Пара живет в роскошном особняке.

Не так давно Кравец приревновала возлюбленного к Дане Борисовой. Тогда им пришлось пройти проверку на детекторе лжи.

А вот в новых выпусках шоу «На самом деле» Алена появилась из-за своего прошлого. Она утверждала, что забеременела, когда была очень юной. Однако в роддоме ей якобы заявили, что ребенок родился мертвым.

Но в студии появилась женщина, которая скрыла лицо под маской. Именно она была акушеркой, когда Кравец рожала. По словам женщины, ребенок выжил, но молодая мать от него отказалась.

Сначала Алена не могла поверить, что ее наслдник жив. Но эксперты по правде и лжи подловили блондинку. Она поняли, что все это время светская львица знала, что ребенок был живым при рождении. В студию пришел ее предполагаемый 21-летний сын Михаил. Он признался, что скитался по приютам, пока его не усыновили. При этом парень воровал продукты, чтобы поесть.

«В данное время работаю в пивнухе за 35 тысяч в месяц. Были приводы», — рассказал Михаил.

В студии отметили, что он родился в том же роддоме, где была Кравец, 06.06.2000 года. Позже показали фото бывшей королевы красоты Эллы Промохова. Сначала светская львица заявила, что не узнала ее, но потом призналась, что знает ее. Элла заявила, что Алена испортила ей жизнь, так как в свое время она подсадила ее на запрещенные вещества. В итоге модель угодила в тюрьму, где серьезно заболела. Более того, Промохова любила мужа Кравец, поэтому в свое время и усыновила мальчика.

«Она увела Руслана у меня. Я думала, что он ко мне вернется. Я взяла к себе ребенка Мишу. Я ждала, ничего этого не произошло. В итоге в графе отцовство я записала своего бывшего мужа», — рассказала героиня.

В итоге ДНК-тест был проведен между ребенком Михаила и Кравец, чтобы установить, есть ли родство. Экспертиза показала, что родство исключено.

«Самое интересно, что Алена обрадовалась», — отметил ведущий Тимур Еремеев.

В студии отметили, что акушерка рассказывала правду и где-то есть сын светской львицы, но его нужно найти.

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