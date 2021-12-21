Новогодний «Модный приговор»: героями праздничных выпусков станут уникальные люди

На этой неделе в «Модном приговоре» начинается новогодний цикл программ под названием «У добра нет границ».

Все лучшее начинается с нас самих

Сергей Кондаков – почтальон на вездеходе, который всегда приедет на помощь. Ольга Кабанова – кассир метрополитена, она точно знает, как зарядиться хорошим настроением на весь день и зарядить окружающих.

Наталья Редькина – женщина, положившая 9 лет на службу в полиции, чтобы спасать людей и следить за правопорядком в городе. Что же их объединяет? Конечно, любовь к своей работе. В понедельник герои «Модного приговора» докажут: все лучшее в этом мире начинается с нас самих.

Как исполнить мечту

Вторник. Для Натальи дороже детского смеха нет ничего на свете. Она курирует несколько волонтерских проектов, помогающих больным детям. Вместе с Натальей в студию приехали и другие волонтеры. Для них любимые исполнители Хабиб, Galibri и Mavik устроили в студии концерт и незабываемое шоу.

Наталью ждало не только преображение, к ней пришла секретная гостья, обожаемая ею прима-балерина Большого театра Евгения Образцова с подарком. Доброта и самопожертвование героини впечатляют, но отдавая другим, она совсем забыла о себе. «Модный приговор» постарался сделать из этой достойной женщины сказочную красавицу.

Выпуск про фею-спасительницу

Среда. Наталья — настоящая фея-спасительница для многих семей, нуждающихся в помощи. Героиня – создатель и руководитель четырех благотворительных проектов в Пскове. Она помогает детям с особенностями развития. Наталья и сама мама ребенка с ДЦП, а в детстве жила бок о бок с братом с таким же диагнозом. Супруг Натальи знаком с ней с юности, он всегда рядом, во всем ее поддерживает и очень хочет видеть свою любимую нарядной.

Четверг. Нет эфира. По Первому каналу будут показывать итоговую пресс-конференцию Владимира Путина

Как прическа изменила жизнь

Пятница. Светлана из Саранска понятия не имела, как круто изменится ее жизнь, после того как она сходит в парикмахерскую. Она попала в руки к мастеру Елене Козиной, автору знаменитой в интернете прически «Зимняя вишня». Елена снимала ролики, как красит и стрижет своих клиенток в парикмахерской эконом-класса в городе Саранске, и выкладывала их в сеть.

Но именно ролик со Светланой неожиданно стал вирусным и набрал сотни тысяч лайков. Теперь Светлану узнают на улице, ей приходится скрываться от поклонников, да еще – ради популярности Елены — поддерживать эту прическу, от которой она уже порядком устала. Светлане хочется вернуть свою прошлую спокойную жизнь.

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