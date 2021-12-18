Турнирная таблица «Ледникового периода»: в тройку лидеров вошла ранее слабая пара

А Боброва и Запорожский буквально рухнули...

Вот и завершился одиннадцатый выпуск популярного проекта Первого канала «Ледниковый период». Участники проекта продолжили зарабатывать баллы, по результатам которых совсем скоро будет определен победитель.

В жюри в этот раз вошли Наталья Бестемьянова, Алла Сигалова, Роман Костомаров, Максим Траньков и Татьяна Тарасова.

На последнем месте традиционно расположились Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Большинство зрителей считают, что ведущей «Дома-2» не хватает таланта для участия в проекте.

На восьмое место опустились Екатерина Боброва и Макар Запорожский, седьмыми стали Дарья Мельникова и Максим Маринин. Шестая строчка у Дани Милохина и Евгении Медведевой, пятая – у Яны Хохловой и Гелы Месхи.

Четвертое место заняли Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. К удивлению многих, «бронзу» завоевали пара, которая ранее показывала слабые результаты – Агата Муцениеце и Александр Энберт.

Вторая строчка – Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. И победителями выпуска стали Татьяна Волосожар и Федор Федотов.

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