В гости к белкам приехали жирафы: Первый канал представил новые зимние заставки

В межпрограммных заставках Первого канала этой зимой компанию белкам составят анимационные жирафы.

В прошлом году они развлекались за городом: катались на ватрушках с горок, скользили по льду северных речек. В новых роликах же жирафы гуляют по московским паркам, играют в сугробах на Воробьевых горах, рассекают под парусом по застывшей Москве-реке.

«Жирафы такие милые, они блуждают по зимней Москве как маяки грядущей весны и светят нам гирляндами, намотанными на длинные шеи», — поделился руководитель дирекции кинопостпродакшн Первого канала Антон Ненашев.

Он добавил, что анимированные новогодние звери полюбились не только отечественным зрителям. Французский канал «Франс-3» выпустил явный оммаж нашим белкам — ролики с зимними курицами. А турецкий телеканал в своих заставках в точности повторил нашего жирафа, катящегося со снежной горы. Однако у Первого канала не претензий к зарубежным коллегам: копируют ведь только шедевры.

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