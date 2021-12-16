Про мозг и не только: новый выпуск Comedy Club станет бенефисом Павла Воли

17 декабря на канале ТНТ выйдет специальный выпуск Comedy Club, который будет представлять из себя сольный стендап-концерт Павла Воли. Такой большой бенефис случился у известного комика впервые за два года.

Любопытно, что новую программу Воля придумал во время карантина, когда ему на глаза попалась книга об устройстве мозга. Это чтение перевернуло представление «гламурного подонка» о юморе и жизни в целом.

больше по теме Воля объяснил, почему через тысячу лет на планете из людей останется жить только Лобода В миниатюре про экологию он подколол известную певицу.

Именно мозгу и способам его использовать шоумен посвятил свой очередной концерт. Воля пошутит в эфире про родительские чаты, «комиссию по адекватности», мужские и женские эмоции. Он поделится мыслями о том, в чем современные дети намного умнее родителей, и почему люди иногда забывают некоторые слова.

«Очень круто, как всегда — жизненно. Весь концерт Паша держал прям аудиторию своим монологом. Все было не только весело, но и со вкусом. Паша красавчик!» — поделился эмоциями присутствовавший на записи концерта рэпер T-Killah. «Отличный концерт, я уже давно поклонник таланта Паши и всегда приятно видеть его на сцене! Остроумно, дерзко, всегда в точку!» — добавил Артем Умрихин из группы Artik & Asti.

Смотрите эксклюзивный стендап-концерт Павла Воли для Comedy Club — 17 декабря в 21:00 на канале ТНТ.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.