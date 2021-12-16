Лепс – ученый кот, а Шуфутинский – водяной: кого покажут в «Новогодней сказке» на НТВ

В канун Нового года нас всех охватывают приятные праздничные хлопоты, семейные посиделки и ощущение чуда. Эфир телеканала НТВ из года в год входит в наш дом доброй сказкой, приглашая встретить зимний праздник вместе. На этот раз 31 декабря состоится премьера новогоднего музыкального телевизионного фильма «Новогодняя сказка».

О чем «Новогодняя сказка»

Главный герой музыкального фильма — а это Филипп Киркоров — тоже не верит в волшебство, он потерял новогоднее настроение и разочаровался в самом любимом с детства празднике.

Артист встречает в гримерке настоящего Деда Мороза и жалуется ему на то, что в нашем мире нет никакой сказки. И тогда дедушка, а на то он и волшебник, отправляет музыканта в Волшебную страну, выход из которой возможен лишь тогда, когда Филипп поверит в чудо.

Съемки в самом разгаре и Teleprogramma.pro узнала, как готовится настоящее новогоднее чудо.

Из подводного мира в Ледяной дворец

«Новогодняя сказка» снимается с использованием технологии расширенной реальности — Extended reality (XR). Это уникальная технология нашего времени, которая позволяет объединить на телевизионном экране виртуальный и физический миры в прямом эфире. Хотите увидеть настоящее волшебство при помощи инновационных технологий?

Немного раскроем тайну: вы побываете в подводном царстве, в замке Кощея, в Ледяном Дворце Снежной Королевы, на лесной опушке на берегу озера. Зритель, действительно, окунется в мир расширенной реальности.

Творческая команда вдохновлялась героями русских народных сказок, но пыталась сделать костюмы современными, чтобы персонаж был узнаваем. Все наряды шились для каждого артиста индивидуально, а некоторые звезды сами участвовали в создании образа.

Отдать должное технологам — процесс пошива костюмов оказался достаточно быстрый. За две недели нарисовали эскизы, а еще за полторы наряды были готовы.

Лепс-ученый кот, а Крутой — Кощей Бессмертный

Создатели сказки объединили в один проект множество самых узнаваемых произведений и столько же известных героев. И если Киркоров Филипп играет сам себя, то остальным придется проявить актерские способности.

Кто будет играть в «Новогодней сказке»:

Григорий Лепс — Кот ученый,

Игорь Крутой — Кощей Бессмертный,

Кристина Орбакайте — Царевна Лебедь,

Михаил Шуфутинский — Водяной,

Николай Басков — Кай,

Любовь Успенская — Снежная Королева,

Артем Качер — Соловей-разбойник,

Группа «Фабрика» — Красные шапочки,

Александр Ревва — Волк,

Таисия Повалий — Золотая рыбка,

Стас Михайлов — Садко,

Виктория Дайнеко — Царевна Несмеяна,

Жасмин — Жар-птица,

Зара — Белоснежка,

Слава — Баба Яга,

Валерия — Аленушка,

Иосиф Пригожин — сам себя,

Денис Клявер — Иван Царевич,

Polina — Спящая Красавица,

Наталия Гордиенко — Русалочка,

Ярослав Сумишевский — Емеля,

Александр Иванов — Финист ясный сокол.

«Я – Аленушка Пригожая. Жизнь такая сложная, что все время приходится кого-то спасать. Мне очень нравится эта роль, я себя в ней очень органично ощущаю, мне нравится сценарий и тексты – они очень остроумные. А еще мне очень нравятся инновационные технологии, которые используются. Ты смотришь и думаешь: «Господи, какая красота, как это вообще возможно?» — делится певица Валерия.

Не обошлось на площадке без курьезов. Один из них произошел во время сцены Валерии и Иосифа Пригожина.

«Самый забавный момент, когда мой партнер, он же мой муж Иосиф Пригожин, которого я искала всю сказку, наконец-то нашелся. Долгожданный момент воссоединения, мы обнимаемся. И у Иосифа потерялось ухо, ушной монитор, который мы потом искали по всей съемочной площадке и тут он говорит: «А вдруг он у тебя в корсете?». И я смотрю, и правда, и достаю его. Методом дедукции вычислили, что я его унесла в декольте», — смеется Валерия.

И, скажем вам, декольте Валерии — это только начало.

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