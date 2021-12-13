Перед Новым годом миллионеры раздадут россиянам 26 миллионов рублей

13 декабря на телеканале «Пятница!» стартует новый сезон реалити «Секретный миллионер». Это шоу, в котором богачи с тысячей рублей в кармане и без свиты отправляются по городам России, чтобы освоить навыки выживания и найти тех, чью жизнь они изменят навсегда.

За пять сезонов проекта состоятельные люди посетили уже 36 городов и подарили простым россиянам более 100 миллионов рублей. Герои шоу приезжают в незнакомые им места, ищут работу, ночлег и самое главное — тех, кому действительно нужна помощь.

Канал объявил участников нового сезона:

бывший гендиректор eBay в России Илья Кретов;

владелец бренда косметики Levrana Леонид Леврана;

владелец сети ресторанов быстрого питания «Сушивесла», «Блинбери», «Кстатикофе», «PizzaCup» Евгений Купко;

партнер компании Greenway Вячеслав Шарк;

основатель компании «Купибилет» Сергей Пирожников;

основатель компании Mr.Doors Максим Валецкий.

В рамках проекта они собираются потратить на благотворительность 26 миллионов рублей, даря россиянам квартиры, оплачивая дорогостоящее лечение и помогая бездомным животным.

Не пропустите премьеру шоу «Секретный миллионер. Сезон справедливости» на канале «Пятница!» — 13 декабря в 19:00.

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