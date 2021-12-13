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Перед Новым годом миллионеры раздадут россиянам 26 миллионов рублей

На «Пятнице» стартует новый сезон шоу «Секретный миллионер».

Перед Новым годом миллионеры раздадут россиянам 26 миллионов рублей
Кто получит неожиданную помощь от секретного миллионера? Фото: Global Look Press

13 декабря на телеканале «Пятница!» стартует новый сезон реалити «Секретный миллионер». Это шоу, в котором богачи с тысячей рублей в кармане и без свиты отправляются по городам России, чтобы освоить навыки выживания и найти тех, чью жизнь они изменят навсегда.

За пять сезонов проекта состоятельные люди посетили уже 36 городов и подарили простым россиянам более 100 миллионов рублей. Герои шоу приезжают в незнакомые им места, ищут работу, ночлег и самое главное — тех, кому действительно нужна помощь.

Канал объявил участников нового сезона:

  • бывший гендиректор eBay в России Илья Кретов;
  • владелец бренда косметики Levrana Леонид Леврана;
  • владелец сети ресторанов быстрого питания «Сушивесла», «Блинбери», «Кстатикофе», «PizzaCup» Евгений Купко;
  • партнер компании Greenway Вячеслав Шарк;
  • основатель компании «Купибилет» Сергей Пирожников;
  • основатель компании Mr.Doors Максим Валецкий.

В рамках проекта они собираются потратить на благотворительность 26 миллионов рублей, даря россиянам квартиры, оплачивая дорогостоящее лечение и помогая бездомным животным.

Не пропустите премьеру шоу «Секретный миллионер. Сезон справедливости» на канале «Пятница!» — 13 декабря в 19:00.

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