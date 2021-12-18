«Новые танцы»: самые яркие участники состязания

Очередной сезон шоу, названный, после того как все числительные закончились, «Новые танцы», в самом разгаре. Каждые выходные танцовщики соревнуются в формате поединков в четырех категориях - «Команды», «Дети», «Соло» и «Дуэты» - за денежный приз в 10 млн рублей.

Каждый из финалистов автоматом получит по 1 млн рублей, оставшийся банк заберет победитель, то есть битва в заключительном этапе пойдет между лидерами всех категорий. А пока «Телепрограмма» представляет пятерку самых ярких участников шоу — претендентов на победу.

Agny

Полностью женская команда Agny из Москвы с ходу ошарашила арбитров: постановки, техника, синхронность — все на высшем уровне. Девочки исполняют партерную хореографию с продуманными танцами в стиле Frame Up Strip (почти как стрип-пластика), подчеркивая сексуальность и раскрепощенность изящными изгибами тел и неимоверно высокими каблуками.

При наличии грамотно поставленных номеров московские Agny выглядят практически непобедимыми в категории «Команды», учитывая их мощную харизму, пластичность и магнетизм. Состав команды выглядит так: Анастасия Юрасова-Абышева, Елизавета Сергеева, Анастасия Михалева, Ирина Подшивалова, Кристина Белова, Анастасия Багдасарова, Светлана Чулкова, Мария Селиверстова, Анастасия Аверьянова и Яна Руселевич.

Катя Тужилина (14 лет)

Несмотря на юный возраст, минчанка Катя Тужилина танцует уже 11 лет. Самобытная, техничная и необычайно «наполненная» танцовщица претендует на победу в категории «Дети» довольно заслуженно.

Во-первых, выигрывала чемпионат мира по современной хореографии. Во-вторых, вроде бы самая обычная девочка преображается, как только попадает в пространство танца, — это как раз то, что и впечатляет судей и зрителей. Помимо танцев, увлекается игрой на гитаре и укулеле.

— Катя — украшение проекта, — считает хореограф Екатерина Решетникова. — Совершенно не похожа на своих сверстников, выглядит и думает иначе. Она в самом деле как будто с другой планеты. Прелесть этого шоу в том, что нам не надо просить людей активнее общаться или рассказывать все о себе. Мне в Кате Тужилиной достаточно просто того, что она есть, что приехала к нам и позволила на себя посмотреть.

Виталий Савченко (29 лет)

Ветеран «Танцев», кажется, присутствует в каждом сезоне шоу. Савченко бился за победу в первом сезоне и почти выиграл, но уступил в финале Ильшату Шабаеву. Затем Виталия взяли в проект хореографом, после чего он вернулся на сцену в качестве участника в «Битве сезонов» и вот теперь в «Новых танцах».

Украинский артист талантлив, одарен и опытен — занимается с шести лет, играл в мюзиклах и ставит танцы балета для больших шоу Ольги Бузовой. Победу в категории «Соло» танцору пора бы присудить хотя бы по совокупности заслуг перед проектом.

Сергей STK (29 лет) и Галя Горбунова (28 лет)

Интересный и необычный дуэт. Сергей Стикер — очень крутой танцовщик в экспериментальном стиле. Дома хранит целый стол кубков за победы в соревнованиях по дабстепу.

Ярко поучаствовал в четвертом сезоне «Танцев», но далеко не ушел: не хватило универсальности, арсенал танцора оказался ограничен. Поэтому он и взял в пару Галину Горбунову — тоже опытную танцовщицу, выступавшую на сцене театра Луны, театра Станиславского и Немировича-Данченко, Дома музыки и даже Большого театра. Вместе они выдают огненные номера и показывают запредельный уровень энергии.

Юлианна Кобцева (28 лет)

Еще одна опытная танцовщица выходила в финал шоу «Dance Революция» (Первый), участвовала в проекте «Танцуют все!» («Россия 1») и четвертом сезоне «Танцев», а еще во множестве международных и российских конкурсов и фестивалей («Новая волна», «Жара» и проч.).

Юлианна Кобцева — из Новосибирска, но стремление совершенствоваться и оттачивать мастерство не удержали ее в Сибири: она уехала из родного города в Москву, танцевала в основном составе балета «Тодес», стажировалась в Италии, Испании и США, после чего начала преподавать. Работала в сольных шоу Ани Лорак и Филиппа Киркорова. Выступает с мастер-классами по всей России.

Кстати

Не так давно из проекта выбыла дочь Андрея Аршавина и Юлии Барановской Яна. 13-летняя дочь Андрея Аршавина и Юлии Барановской занимается хореографией с малых лет, не стесняется сцены и соревнований и до этого участвовала в шоу «Dance Революция».

Девочка выиграла первый батл, но второй проиграла. Ее тренер Екатерина Решетникова, судившая шоу, сказала, что «не увидела «вау» на сцене», отчего Яна расплакалась, разочаровалась и покинула проект.

«Новые Танцы»

Суббота/21.00

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