«По игре людей не судят»: Стас Ярушин обратился к бывшим соперникам по шоу «Звезды в Африке»

Актер отметил, что некоторые участники проекта писали о нем нелицеприятные вещи в соцсетях.

В 13-м выпуске шоу «Звезды в Африке» проект покинул актер Станислав Ярушин.

После того, как этот эпизод показали на канале ТНТ, 40-летний артист выложил в Instagram видео, в котором прокомментировал свой вылет из передачи накануне финала.

Стас поблагодарил адекватных зрителей, понимающих, что все, происходящее на экране, — это шоу. А тех, кто критикует его и пишет гадости в комментариях, актер попросил пройти мимо.

Он сердечно поблагодарил создателей проекта, назвав его «фестивалем вежливости» (наверняка имеются в виду многочисленные интриги и споры, показанные в шоу).

«С большим уважением к ребятам, ко всем участникам. Но только непонятно, что некоторые, когда вылетали раньше, писали в своих постах какие-то непонятные вещи, делали выводы. Мои звездные коллеги, если у вас были какие-то претензии ко мне, надо было их делать в игре, а не в жизни. По игре людей не судят», — обратился Ярушин к бывшим соперникам.

Актер отметил, что участвовать в проекте «Звезды в Африке» было «круто и незабываемое», и он уже хочет вернуться туда. А в конце ролика угрожающе намекнул, что не только хочет, но и может.

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