Турнирная таблица «Ледникового периода»: Домнина и Зайцев уже не первые

А Александр Энберт и Агата Муцениеце резко вырвались вперед!

На Первом канале завершился десятый выпуск «Ледникового периода». Участники проекта на этот раз перевоплощались в литературных персонажей из известных романов, сказок, поэм. В жюри сидели Светлана Захарова, Ефим Шифрин, Максим Траньков, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

Турнирная таблица по итогу выпуска выглядит так: Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев расположились на последнем месте. И это еще Татьяна Тарасова поставила наивысший бал за технику ведущей «Дома-2».

На восьмом месте – Дарья Мельникова и Максим Маринин, на седьмом – Екатерина Боброва и Макар Запорожский. Шестыми стали Евгения Медведева и Даня Милохин, пятыми – Яна Хохлова и Гела Месхи. Четвертая строчка у Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова.

«Бронзу» забрали Александр Энберт и Агата Муцениеце, «серебро» — Оксана Домнина и Кирилл зайцев. И победителями выпуска стали Татьяна Волосожар и Федор Федотов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.