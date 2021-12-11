«Я не хочу называть имена, но есть такие пары»: Запорожский возмутился оценками жюри в «Ледниковом периоде»

На Первом канале стартовал десятый выпуск популярного проекта «Ледниковый период». На этот раз участники перевоплотились в литературных персонажей из известных романов, сказок и поэм.
Екатерина Боброва и Макар Запорожский катались в роскошных костюмах Фригии и Спартака.
«Как только я увидела ребят, то подумала: боже, какой красивый номер!» — призналась прима балерина Большого театра Светлана Захарова, которая сидела в жюри.
Кстати, Запорожский недоволен, что судьи ставят высокие оценки некоторым участникам. Об этом он сказал на репетиции.
«Я не хочу называть, но есть такие пары — жюри им постоянно ставят 12.0. Вообще-то мы все тут работаем день и ночь», — негодует артист.
«Так может, они лучше катаются?» — заметила его партнерша Екатерина Боброва.
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