«Ну это так, психоз»: последние слова Александра Градского в «Голосе»

На Первом канале вышел последний выпуск, в котором принял участие Александр Градский. Перед началом программы редакторы решили показать обращение Дмитрия Нагиева, в котором шоумен говорит об утрате Градского.

«Осознать и принять эту потерю невозможно и с каждым днем чувство глубокого опустошения не покидает всех нас», — отметил он.

Градский в последнем выпуске много говорил и даже ругал участников других наставников проекта. Например, раскритиковал номер Ернара Садирбаева Melodramma (наставник Дима Билан). Музыкант услышал в его исполнении «студенческие нотки».

Не понравился ему номер и Элины Пан, которая замахнулась на произведение Пугачевой. Там ему не пришлись по вкусу «расставленные певицей акценты».

«Ну это так, психоз», — парировал маэстро.

Что дальше будет с «Голосом» — непонятно. Первый канал пока ведет переговоры с зарубежными владельцами проекта о том, кто будет на месте Александра Градского. Есть информация, что сейчас рассматриваются несколько вариантов.

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