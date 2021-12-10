«Жизнь других» в Санторини: как устроен быт на знаменитых греческих островах

Санторини – один из самых знаменитых греческих островов с белыми домами и голубыми ставнями, на фоне которых получаются такие красивые фотографии. Жанна Бадоева отправилась туда, чтобы узнать, каково там живется местным.

Местные говорят, Санторини – это место, где больше вина, чем воды, больше ослов, чем людей, больше церквей, чем домов. На острове живет всего 16 тысяч населения. И миллионы туристов приезжают сюда каждый год.

Раньше на Санторини в любом хозяйстве был осел – иначе к домикам на горе было не подобраться. Налоги здесь платят за все: за машину, за лодки и за ослов. Средняя зарплата – 964 евро. Зимой на острове делать нечего, работы нет, все получают пособие по безработице – 350 евро с сохранением трудового стажа.

Местное блюдо – котлеты из помидоров черри. Рецепт прост: мелко режешь помидоры, лук, перец, свежую мяту и свежий базилик, добавляешь яйца и муку. Обжариваешь в оливковом масле. На Сантрини из черри делают все – от салата до варенья. Я даже представить не могла, что мне понравятся котлеты из помидоров!

Чтобы сделать красивое фото, придется отстоять очередь и пробиться через толпу людей локтями. В самые популярные точки всегда выстраивается очередь. Санторини – очень маленький.

Цены на жилье, особенно на белые домики с видом на вулкан, кусаются. Примерно 10 тысяч евро за квадратный метр. Но еще дороже стоит квадратный метр в пещере. Цена на квартиру, устроенную в пещере, начинается от 1 млн евро. Местные в таких дорогих жилищах не живут – нет смысла. Пещеры сдают туристам по 500 евро за ночь.

Цены на электричество здесь высокие, летом — 150 евро в месяц, зимой может доходить до 500 евро. На Санторини нет питьевой воды, ее привозят с материка. Машины здесь мгновенно покрываются слоем вулканической пыли.

Чтобы авто было чистым, его нужно мыть каждый день. По острову проложено несколько автобусных маршрутов, доехать можно до любой точки, билет стоит 1,2 – 2 евро. Автобусы ходят каждые 20 минут, и местные постоянно пользуются ими.

Больше всего жители Санторини боятся землетрясений. В 1956 году остров пережил чудовищное землетрясение, большая часть домов была разрушена. Поэтому пещера — еще и самое безопасное жилье на острове.

Жак Ив Кусто прославил Санторини на весь мир, сняв два фильма про остров, потому что искренне верил, что именно здесь находится Атлантида.

Все клубы (три больших и пять маленьких) на Санторини расположены под открытым небом, молодые люди танцуют, пьют коктейли, овеваемые ночным морским бризом. Вход в клуб стоит 20 евро. Девушки могут спокойно гулять по Санторини ночью, обвешавшись кучей золотых украшений. На острове совершенно безопасно. Самое страшное преступление – езда в нетрезвом виде.

На острове шесть школ. Классы маленькие, по 3-4 человека, урок не прогуляешь. Нумерации домов здесь нет, все и так чудесно ориентируются относительно маяка, почты, магазина. Дорогу объясняют так: второй дом налево от почты.

«Жизнь других», Первый канала, воскресенье, 10.15

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