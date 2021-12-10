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«Жизнь других» в Санторини: как устроен быт на знаменитых греческих островах

Санторини – один из самых знаменитых греческих островов с белыми домами и голубыми ставнями, на фоне которых получаются такие красивые фотографии. Жанна Бадоева отправилась туда, чтобы узнать, каково там живется местным.

«Жизнь других» в Санторини: как устроен быт на знаменитых греческих островах
Кадр из шоу «Жизнь других» в Санторини. Фото: Первый канал

Местные говорят, Санторини – это место, где больше вина, чем воды, больше ослов, чем людей, больше церквей, чем домов. На острове живет всего 16 тысяч населения. И миллионы туристов приезжают сюда каждый год.

Раньше на Санторини в любом хозяйстве был осел – иначе к домикам на горе было не подобраться. Налоги здесь платят за все: за машину, за лодки и за ослов. Средняя зарплата – 964 евро. Зимой на острове делать нечего, работы нет, все получают пособие по безработице – 350 евро с сохранением трудового стажа.

Местное блюдо – котлеты из помидоров черри. Рецепт прост: мелко режешь помидоры, лук, перец, свежую мяту и свежий базилик, добавляешь яйца и муку. Обжариваешь в оливковом масле. На Сантрини из черри делают все – от салата до варенья. Я даже представить не могла, что мне понравятся котлеты из помидоров!

Кадр из шоу «Жизнь других» в Санторини. Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Жизнь других» в Санторини. Фото: Первый канал

Чтобы сделать красивое фото, придется отстоять очередь и пробиться через толпу людей локтями. В самые популярные точки всегда выстраивается очередь. Санторини – очень маленький.

Цены на жилье, особенно на белые домики с видом на вулкан, кусаются. Примерно 10 тысяч евро за квадратный метр. Но еще дороже стоит квадратный метр в пещере. Цена на квартиру, устроенную в пещере, начинается от 1 млн евро. Местные в таких дорогих жилищах не живут – нет смысла. Пещеры сдают туристам по 500 евро за ночь.

Цены на электричество здесь высокие, летом — 150 евро в месяц, зимой может доходить до 500 евро. На Санторини нет питьевой воды, ее привозят с материка. Машины здесь мгновенно покрываются слоем вулканической пыли.

Чтобы авто было чистым, его нужно мыть каждый день. По острову проложено несколько автобусных маршрутов, доехать можно до любой точки, билет стоит 1,2 – 2 евро. Автобусы ходят каждые 20 минут, и местные постоянно пользуются ими.

Больше всего жители Санторини боятся землетрясений. В 1956 году остров пережил чудовищное землетрясение, большая часть домов была разрушена. Поэтому пещера — еще и самое безопасное жилье на острове.

Кадр из шоу «Жизнь других» в Санторини. Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Жизнь других» в Санторини. Фото: Первый канал

Жак Ив Кусто прославил Санторини на весь мир, сняв два фильма про остров, потому что искренне верил, что именно здесь находится Атлантида.

Все клубы (три больших и пять маленьких) на Санторини расположены под открытым небом, молодые люди танцуют, пьют коктейли, овеваемые ночным морским бризом. Вход в клуб стоит 20 евро.  Девушки могут спокойно гулять по Санторини ночью, обвешавшись кучей золотых украшений. На острове совершенно безопасно. Самое страшное преступление – езда в нетрезвом виде.

На острове шесть школ. Классы маленькие, по 3-4 человека, урок не прогуляешь. Нумерации домов здесь нет, все и так чудесно ориентируются относительно маяка, почты, магазина. Дорогу объясняют так: второй дом налево от почты.

«Жизнь других», Первый канала, воскресенье, 10.15

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