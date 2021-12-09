Лера Кудрявцева: «Виктор Дробыш раскроет секреты звезд»

11 декабря в 21.20 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Виктор Дробыш. Успешный продюсер расскажет, почему не ладит с Филиппом Киркоровым, за что готов засудить Анастасию Самбурскую и что не поделил с певицей Валерией.

Виктор Дробыш — это уже не просто имя, а знак качества. Как для начинающих артистов, так и для знаменитых. Под его продюсерское крыло стремится попасть любой, ведь Дробыш точно знает, как сделать из просто симпатичного парня или смазливой девчонки звезду.

Однако за много лет работы в шоу-бизнесе не со всеми коллегами по творческому цеху у Дробыша сложились хорошие отношения. Так, несколько лет назад уязвленный саркастическим замечанием продюсера Филипп Киркоров заявил, что Дробыш для него просто умер.

— Ну наглый я был, — вздыхает Дробыш.

— Ужас какой наглый!

Не ладит продюсер и с актрисой Настасьей Самбурской, которая одно время сотрудничала с его продюсерским центром. Актриса хотела стать певицей и обратилась за помощью к Дробышу, а потом между ними пробежала черная кошка и начались суды…

— Я сказал ей: «До свидания!», даже не глядя в глаза и не разговаривая, — хмурится Дробыш, вспоминая детали конфликта.

Имеются к продюсеру претензии и у певицы Валерии, которая согласилась прийти ко мне в студию, чтобы рассказать всю правду.

— Такой ленивый образ жизни я никогда не вела! — возмутилась она, когда продюсер высказал ей свои претензии.

Что ж, творческие люди ранимы, задеть их легко, а получить прощение — трудно. Характер у Дробыша и правда непростой, но в своем деле он настоящий профессионал, и артисты это ценят. Так, Наргиз Закирова очень довольна сотрудничеством с Дробышем, который не читает ей нотаций и никогда на нее не давит.

— Я могу выпить немножко до концерта, могу — после, — рассказывает Наргиз.

— Принесите ладана со льдом, пожалуйста! — смеется Дробыш.

О сложном характере Дробыша говорят не только артисты, но и самые близкие люди. Например, его брат, который тоже заглянул в нашу студию.

— Он тяжелый человек! — качает головой Александр.

А вот с детьми Дробыш — самый добрый, самый заботливый и самый нежный. Сын и дочь, которых подарила Виктору вторая жена, вьют из папы веревки, зная, что он ни в чем не сможет им отказать.

— Меня достаточно папусечкой назвать — и всё, — улыбается продюсер.

В просторном загородном особняке, где Дробыш живет с любимой женой и детьми, комнат так много, что хозяин и сам давно сбился со счета. Да это и не важно, ведь счастье не измеряется квадратными метрами. В доме Дробыша смех звучит так же часто, как музыка, а это самое главное.

Есть только одно но. Давняя история, которая мешает Виктору Дробышу чувствовать себя абсолютно счастливым. Согласится ли он расстаться со своей тайной? Расскажет ли о том, что его так сильно мучает? Все ответы — в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» 11 декабря в 21.20 на НТВ.

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