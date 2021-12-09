Самое безжалостное голосование: проект «Звезды в Африке» удивит перед финалом

Популярное шоу канала ТНТ «Звезды в Африке» подходит к финалу. В проекте осталось всего четыре участника: Светлана Пермякова, Юля Гаврилина, Вячеслав Малафеев и Стас Ярушин.

В последнем эпизоде останутся лишь двое, ну в серии, которую покажут 12 декабря, зрителей ждет самое безжалостное голосование за всю историю проекта.

Блогер Вики Одинцова, ушедшая в прошлом выпуске, передала одному из голодающих участников щедрый завтрак и письмо. Этот подарок оставшиеся звезды не оценили по-достоинству. Наоборот, он стал причиной большого конфликта, поскольку и ведущих, и игроков шокировал тот факт, кому девушка отдала свой иммунитет.

Также зрители увидят, как Юля Гаврилина столкнется с одним из своих самых больших страхов, который еще и оставит ей укус на память об Африке.

Кто покинет проект перед самым финалом? Смотрите шоу «Звезды в Африке» — 12 декабря в 20:00 на канале ТНТ.

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