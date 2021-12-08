Дневник участника шоу «Две звезды»: «Меня назвали деревянным, но я не спорил»

В этом сезоне в эфир вернулось подзабытое шоу «Две звезды». Для реанимации любого проекта нужны популярные ведущие и какой-то сильный ход. Вести проект пригласили Жанну Бадоеву и Дмитрия Нагиева, а в качестве «фишечки» придумали совместные дуэты звезд со своими детьми. Было бы, наверное, умилительнее, если бы маленькие дети с трудом выговаривали слова и несли непосредственную чушь во время выступлений. Но нет, все участники показали миру уже взрослых состоявшихся наследников, многие из которых неплохо поют.

Один из таких дуэтов — это певица Варвара, которая прославилась исполнением популярной этно-музыки и ее сын Ярослав Федосеев, которому уже исполнилось 31 год. Ярослав до этого момента не пел, он работает пресс-секретарем в крупной IT-компании, преподает коммуникации и маркетинг в ВУЗах.

Конечно, Ярославу, как человеку новому в шоу-бизнесе, все вокруг интересно, и мы попросили его рассказать, что же происходит за кулисами популярного проекта. Ну и поснимать там, куда журналистов не пускают. Итак, репортаж о шоу от его участника!

06:00. Подъем

Встаю. Собираюсь. Еду.

Перед проектом у нас с мамой было всего три репетиции, на которых мы оттачивали с нуля все композиции. Другие участники поют намного больше чем мы. Раньше мы вместе не только не выходили на сцену, но и не пели. Поэтому мой голос был загадкой как для мамы, так и для организаторов проекта. Никто до последнего не знал, что у меня есть бас-профундо. Я сам не знал. Проблема в том, что я не имею к шоу-бизнесу никакого отношения, а этот проект для меня скорее просто возможность побыть с мамой и получить удовольствие.

08:30. Примерка костюмов, макияж, прически

Много времени уходит на грим. Это довольно утомительно, особенно после трехчасового сна. Нашим замечательным мастерам приходилось замазывать отеки лица, морщины и кожу.

11:00. Выход на репетицию

Репетируем за кулисами. Очень хочется получить высокие оценки, но без ошибок не обходится. За последнее выступление мы с мамой получили первую четвертку от Вадима Верника. Варвара включала музыку на телефоне, я ее почти не слышал. После эфира мне придется брать уроки хореографии. Верник сказал, что я «двигаюсь, как дерево». Не думал об этом, но со стороны виднее.

12:30. Запись профайла перед номером

У нашего проекта очень талантливый режиссер. Он знает как номер должен выглядеть изначально, он дает четкие указания: кто куда идет, где стоит, как двигается, какое настроение нужно транслировать в публику. А дальше стараешься репетировать дома, но у меня времени на это совершенно нет из-за работы. Но профайлы это особая история, мы «работаем на камеру», показываем, как готовимся и очень много улыбаемся.

13:30. Обед в кафе

Во время обеда главное не еда. Главное, что есть возможность, а главное время сфотографироваться со звездами, которые пришли поддержать других участников. Например, мы встретились с советской поэтессой Ларисой Рубальской из группы поддержки Александра и Никиты Малинина.

А еще мне удалось поймать Леонида Исааковича Ярмольника в перерыве между съемок. Потом он дал мне в руки свой телефон и попросил перекинуть ему фотографию.

Встретили мы и легендарную советскую ведущую Анну Шатилову.

14:00. У меня работа, у мамы — репетиции.

Если вы думаете, что на время проекта всем дают «освобождение» от работы, как в школе, то это не так. Приходится договариваться с начальством, искать время, все успевать. Сложно, но интересно. После обеда я занимаюсь основной работой, и делать все приходится интенсивнее, но так, чтобы ничего не упустить и не потерять в качестве. Вроде получается. Мама тоже работает — репетирует. И этот труд я стал ценить еще выше.

20:00. Выход на сцену

Мы поем. Номер поставлен, репетиции очень помогают. Очень волнуюсь, но мне невероятно нравится. Важно ли мне какие оценки мы получим? Не уверен. Этот проект действительно сплошной кайф, классный опыт и возможность много времени провести с мамой.

А вот для мамы важна оценка коллег, я думаю. Она профессионал, и потом она за меня очень переживает.

Жюри, впрочем, относится к нам по-доброму. Когда мы пели песню из «Кавказской пленницы» я был уверен, что нас разнесут за мои «деревянные» движения, а в итоге получили всего одну четверку!

Ну а Дмитрий Нагиев умеет найти веселые и в то же время поддерживающие слова для всех участников. Обожаю его слушать! Сказал ему это прямо на сцене, что с детства был его фанатом.

20.15. У Жанны Бадоевой

Жанна веселая, с ней круто поболтать. Но после выступления сил не так много. Стараюсь быть остроумным и раскованным. Не знаю получается или нет, надо будет пересмотреть этот выпуск.

Жанна спрашивает про соперников.

Сложно называть соперниками людей, которые стоят на сцене годы, а ты всего месяц. Конечно, у нас есть определенная соревновательная задача, но мы скорее просто делаем эмоции и шоу. Но болею я за Олега и Родиона Газмановых. Они крутые.

21:00. Едем домой.

Устал. Но круто. Честно, это эмоции, которые еще долго потом не уходят. Не знаю, сможем ли мы с мамой победить. На участие дает невероятный опыт, который можно использовать в будущем. Жизнь разделилась на до и после.

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