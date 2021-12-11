Моргенштерн, сестры Аверины и другие потенциальные кандидаты на участие в «Ледниковом периоде»

В эфир вышел девятый по счету выпуск, всего их будет как минимум тринадцать.

А потом, возможно, случится и праздничный новогодний выпуск. Кто бы мог стать новым участником или спецгостем шоу, которое, несомненно, продолжит появляться в эфире и в следующем году? «Телепрограмма» предлагает кандидатов, опираясь как на уже сказанное, так и на еще не озвученное, но очевидное.

Алена Косторная

Среди молодых фигуристок больше всего подходит на роль участницы Алена Косторная. Красивая, смелая, эффектная, явно смотрит «Ледниковый период». Иначе как можно объяснить, что в Гренобле

на пятом этапе Гран-при Алена один в один скопировала образ Евгении Медведевой, танцевавшей с Даней Милохиным в костюме суперзлодейки из вселенной комиксов DC Харли Квин? Отличная заявка для участия в «Леднике».

К тому же в последнее время у Косторной не все стабильно с профессиональной деятельностью — девушка в прошлом году ушла от наставницы Этери Тутберидзе, чтобы тренироваться под руководством Евгения Плющенко, но год спустя вернулась к Тутберидзе. Так что не исключено, что Алена возьмет паузу и найдет время для участия в телешоу.

Моргенштерн

Кто у нас в стране может потягаться в умении генерировать хайп с Ольгой Бузовой, уже катавшейся в «Леднике»? Конечно, Моргенштерн. И опытный продюсер Илья Авербух, разумеется, это понимает, поэтому и не отрицает вероятного появления рэпера в шоу.

— Мы стремимся, конечно, звать максимально медийных и интересных людей на проект, которые приведут с собой разную аудиторию, — объяснял хореограф. — Но для меня важнее показать их другими, раскрыть, найти какой-то новый язык для них. Моргенштерн? Конечно, я не против участия в «Ледниковом периоде» людей, которые сейчас являются медийными законодателями каких-то мнений, мод и так далее…

Сестры Аверины

Прославленные российские гимнастки Дина и Арина Аверины уже пробовали тренироваться в шоу. «Мы планировали участие в «Ледниковом периоде», нас туда приглашали, — признались девушки. — Сами очень хотим выступить, в будущем появимся там».

— Я всесторонне поддерживаю их желание, — отметил продюсер проекта Илья Авербух. — Раскрою небольшой секрет: Аверины уже выходили на лед и провели несколько тренировок. После их решения поехать на чемпионат мира они вернулись в гимнастический зал. Но им очень понравилось тренироваться. Когда они примут решение о завершении спортивной карьеры, то я буду счастлив увидеть их на льду.

— Когда присоединяются фанаты одних выдающихся спортсменов к нашим фанатам, всегда получается больший охват аудитории, — подхватывает председатель жюри Татьяна Тарасова. — Мы всегда за то, чтобы с нами были выдающиеся спортсмены.

Александр Гудков

Еще один из очевидных претендентов на участие в проекте — яркий, самобытный, креативный Саша Гудков. Уже и сам Гудков на это открыто намекает. В клипе «Плачу на техно» плясал в костюме фигуриста на балконе. А на премии журнала Glamour он представил скетч, в котором исполнил роль зрелой фигуристки, что выступает против возрастного ценза в фигурном катании (спор последних дней в этом виде спорта).

— Вы думаете, я не могу вертеть все эти пятерные тулупы, как эти пятнадцатилетки? — заявил Саша, переодетый в «фигуристку со стажем» Светлану. — Конечно, могу! А кто им показал эти пятерные тулупы? Я. Вот как, как можно показывать «Кармен», когда ты не знаешь (15 лет!), что такое страсть? Мне Авербух каждый день телефон обрывает. Просто орет в трубку: «Света, Света! Приходи в «Ледниковый период», спасай проект. А я что говорю? «Не хочу, не хочу». Потому что некогда, потому что я поеду на пекинскую Олимпиаду. Если меня и в этот раз не возьмут, я снова переоденусь в Плющенко…

«Ледниковый период»

По субботам/17.35

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