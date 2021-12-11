Самые яркие моменты шоу «Голос» с участием Александра Градского

За 10 лет работы в «Голосе» (в шести сезонах) Александр Борисович, скончавшийся 28 ноября на 73-м году жизни, воспитал кучу талантливых артистов.

Александр Градский был невероятно придирчив на сцене, но потом собирал их на кухне и репетировал в домашней студии. «Телепрограмма» вспоминает несколько самых ярких и показательных эпизодов работы мэтра в проекте, навсегда обедневшем после его ухода.

Футбольный разогрев

За кулисами осталось много чего, что показать в эфире нельзя. Внутренняя кухня. Градский был тверд, непоколебим и непримирим к обстоятельствам, которые ему, как он считал, мешали. И иногда брался делать то, что должны были по идее выполнять другие люди. Например, работал с публикой.

В первом сезоне вместе с участниками своей команды Градский решил спеть шлягер Hey Jude своей любимой группы «Битлз». И во время генеральной репетиции ему не понравилась активность массовки: тогда он вышел на сцену и начал «дирижировать» аудиторией.

— Понимаете, это не совсем по-футбольному! — объяснял заядлый болельщик «Спартака» и ценитель английского футбола, где принято распевно поддерживать команды. — Вспомните, как орут на стадионе в Ливерпуле. Как резаные. И по темпу это очень просто: раз, два, три, четыре (начинает петь припев и отсчитывать ритм счетом). Начинайте это делать, как только мы выходим на сцену… Молодцы!

Старший сын к отцу пришел

У Александра Борисовича осталось четверо детей. Двое маленьких сыновей от актрисы Марины Коташенко — Саша (8 лет) и Иван (3 года). И взрослые — Даниил (40 лет) и Мария (35 лет), которых мы знаем благодаря «Голосу».

Дочь была папиной советницей в шоу: помогала с идеями номеров и репертуаром. А Даниил однажды вступил в тайный сговор с продюсерами проекта и пришел на слепые прослушивания. Папа не узнал сына по голосу, но охотно подпевал, сидя спиной, ведь Даниил выбрал одну из его любимых песен — Tears in Heaven Эрика Клэптона.

К вокалисту повернулись Пелагея и Дима Билан. А когда папа после выступления увидел сына, ни разу не обрадовался.

— Ну ты и негодяй! — с полуулыбкой сказал Градский, уже чувствуя потенциальные обвинения в несправедливости и блате. — Зачем это нужно?

— А нам что теперь делать? — сказала Пелагея, нажавшая кнопку.

— А вы что повернулись? — удивился мэтр. — Слушайте, завязывайте со всей этой хренью…

— Клянусь, никто не знал! — закричал Билан.

— А кто знал? Ты, Сергей Сергеич? — не унимался Александр Борисович, переключившись на отвечающего в шоу за аккомпанемент Серея Жилина. — Ну ты и гад! И ничего с утра мне не сказал. Я ж никогда не слышал, как он поет. Он поет в караоке, куда я не хожу. Тембр содрал, содрал. Молодец…

Даниил понял, что отец, хоть и хвалит его, все равно недоволен его приходом, поэтому принял мудрое решение — отказался от дальнейшего участия в проекте.

«Там такая боль…»

Александра Борисовича редко можно было удивить. Но если это случалось, то било в самое сердце. Так было в 2013 году, когда во второй сезон «Голоса» пришла незрячая певица Патриция Курганова из Минска. Она выбрала для слепых прослушиваний хит Уитни Хьюстон Run To You, спев при этом неидеально.

Но пока Пелагея скептически улыбалась, Градский расслышал нечто большее, нежели небезупречный вокал и английский, и нажал на кнопку. Когда номер завершился и коллеги Градского развернулись, улыбки исчезли. Наставники только в этот момент поняли, что девушка лишена зрения, а вот Градский, кажется, почувствовал это, даже сидя к ней спиной.

— Мне совсем немного надо было, — признался он, едва сдерживая слезы. — Мне надо было услышать то, что я ценю больше всего. Я это услышал. Спасибо.

Градский галантно вывел девушку со сцены под руку. «Это все от нас зависит: кто-то слышит, кто-то не слышит, — объяснил мэтр удивленным коллегам. — Там такая боль! Я пойду покурю, не могу…» В курилке его обнял продюсер проекта Юрий Аксюта, чтобы поддержать.

— Старый человек, казалось бы, надо привыкнуть! — причитал Александр Борисович. — Меня пронять… это надо сильно постараться…

«Снимай рясу!»

Градский был прирожденным победителем, потому и не мог проигрывать нигде, в том числе и в «Голосе». Его подопечные четырежды побеждали в проекте, а уступил Градский лишь раз — коллеге Григорию Лепсу, в команде которого пел иеромонах Фотий (Владимир Мочалов), служитель Пафнутьева Боровского монастыря.

Поющий батюшка без проблем выиграл финал, но Градский не признавал этой победы. Мол, пускай рясу снимет и уж тогда поет. Мэтр считал, что выступления Фотия — спекуляция на чувствах набожного зрителя. В итоге, впрочем, эмоции улеглись — Градский подружился с иеромонахом и даже приезжал к нему в гости.

А что дальше?

«Замены Александру Борисовичу нет!»

Продюсер проекта Юрий Аксюта, которого уже не раз спросили о том, что будет с «Голосом» после смерти маэстро, не спешит с конкретикой, но в одном он уверен: «Замены Александру Борисовичу нет! Это надо понять и признать. Прошло еще мало времени, и говорить о таких вещах (речь о том, кто сядет в кресло наставника вместо Градского. — Ред.) рано. Никто его не заменит по определению. Как мы будем доводить проект до финала? Внимательнейшим образом обдумаем и найдем решение».

«Голос»

Пятница/21.30

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