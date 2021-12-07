«Модный приговор» на этой неделе: «Стразы и синие наряды – нет!»

Рассказываем про выпуски, которые выйдут в эфире Первого канала с 6 по 8 декабря.

Любовь в местах не столь отдаленных

Понедельник. Пути судьбы неисповедимы. Оксана и Михаил познакомились, когда оба отбывали наказание в местах не столь отдаленных. Их любовь сейчас — единственное, что держит обоих от того, чтобы не вернуться к темному прошлому. Любовь спасает, любовь исцеляет, а проблему с гардеробом поможет решить «Модный приговор».

«От нормальных рожать надо, а не от женатых!»

Вторник. Двенадцать лет Настя встречалась с женатым мужчиной и даже родила от него сына. «От нормальных рожать надо, а не от женатых!» – негодует подруга Лена. Она считает, что Насте пора новую жизнь начать и познакомиться с другим мужчиной.

«Как она одевается — это ужас, на нее никто и не посмотрит!» — жалуется Лена. Настя мешками скупает одежду из секонд-хенда и носит платья не по размеру. «Так я снимаю стресс. Мне все равно на размеры, главное, что я купила это по дешевке», — оправдывается Настя. После преображения героиня отпустила прошлые обиды и бывшего любовника, решив начать жизнь с чистого листа.

Стразы и синие наряды…

Среда. Василий хочет видеть маму стильной и элегантной, сыну надоело изобилие синего цвета и блесток в ее гардеробе. Но Светлана привыкла выделятся из толпы и считает, что стразы и синие наряды подчеркивают ее индивидуальность.

Женщина полностью окружила себя синим цветом — не только в одежде, но и в домашнем интерьере. Даже любимую собачку Светлана наряжает исключительно в синий. Смогут ли стилисты сменить цвет настроения героини с синего на иной?

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