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10-й выпуск «Ледникового периода»: Волосожар – Дездемона, а Муцениеце полетала в гробу

Рассказываем о выпуске, который выйдет в эфире Первого канала в субботу, 11 декабря.

10-й выпуск «Ледникового периода»: Волосожар – Дездемона, а Муцениеце полетала в гробу
Татьяна Волосожар и Федор Федотов. Фото: Первый канал

На Первом канале продолжается популярный проект «Ледниковый период». В десятом выпуске, участники шоу перевоплотятся в литературных персонажей из известных романов, сказок, поэм.

Екатерина Боброва и Макар Запорожский, например, катались в роскошных костюмах Фригии и Спартака.

«Как только я увидела ребят, то подумала: боже, какой красивый номер!» — призналась прима балерина Большого театра Светлана Захарова.

Екатерина Боброва и Макар Запорожский. Фото: Первый канал
Екатерина Боброва и Макар Запорожский. Фото: Первый канал

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников были Мастером и Маргаритой.

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Фото: Первый канал
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Фото: Первый канал

А Яна Хохлова и Гела Месхи – Тамарой и Демоном.

Яна Хохлова и Гела Месхи. Фото: Первый канал
Яна Хохлова и Гела Месхи. Фото: Первый канал

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев подготовили юмористический номер, они перевоплотились в Дульсинею Тобосскую и Дон Кихота.

«Если бы кто-то затеял новую экранизацию «Дон Кихота», то Дима Соловьев – это идеальный рыцарь печального образа», — заметил Ефим Шифрин.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев были Катариной и Петруччо из «Укрощения строптивой».

«Вы катались под мою любимейшую музыку Шостаковича, — рассыпалась в похвалах Татьяна Анатольевна. – Я получила огромное удовольствие. Оксана, я и не знала, что ты — такая!»

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. Фото: Первый канал
Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. Фото: Первый канал

Татьяна Волосожар и Федор Федотов замахнулись на Дездемону и Отелло.

«Танцевальные и парные повороты так легко даются Феде, что я уже перестал волноваться за жену, — признался Максим Траньков. – Мурашки, гордость, все лучшие эмоции захватили меня во время номера».

Татьяна Волосожар и Федор Федотов. Фото: Первый канал
Татьяна Волосожар и Федор Федотов. Фото: Первый канал

Евгения Медведева сыграла трогательную Герду, а Дарья Мельникова – уморительную Царевну-лягушку.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото: Первый канал
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото: Первый канал
Дарья Мельникова и Максим Маринин. Фото: Первый канал
Дарья Мельникова и Максим Маринин. Фото: Первый канал

Агата Муцениеце примерила образ Панночки из гоголевского «Вия».

«На тренировках с нами постоянно происходило что-то мистическое», — рассказал партнер Агаты Александр Энберт, сыгравший Хому.

Агата Муцениеце и Александр Эмберт. Фото: Первый канал
Агата Муцениеце и Александр Эмберт. Фото: Первый канал
Агата Муцениеце и Александр Эмберт. Фото: Первый канал
Агата Муцениеце и Александр Эмберт. Фото: Первый канал

В жюри в это раз мы увидим Светлану Захарову, Ефима Шифрина, Максима Транькова, Татьяну Навку и Татьяну Тарасову.

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Тэги

«Ледниковый период»Агата МуцениецеГела МесхиДаня МилохинЕвгения МедведеваЕкатерина БоброваЕфим ШифринКирилл Зайцев