«Жизнь других» в Вашингтоне: как устроен быт в столице США

Вашингтон - город сенаторов и конгрессменов, министров и генералов. Жанна Бадоева попыталась разобраться, можно ли считать всех этих чиновников обычными людьми и как им там живется.

Начнем с того, что Вашингтонов в США два. Первый – столица, вообще ни к какому штату не относится, это отдельный округ. Его полное название: Вашингтон, округ Колумбия. Второй — штат Вашингтон, который находится на противоположном побережье от первого.

В Вашингтоне есть чартерные школы – впервые услышала о таких. Эти школы существуют не за счет государства, а за счет дотаций и спонсоров. В такой школе зарплата начинающего учителя — 56 тысяч долларов в год. Это немного меньше, чем в обычной государственной школе. Желающих учиться в чартерной школе больше, чем мест. Прием осуществляется с помощью… лотереи! Компьютер методом случайных чисел выбирает, кому быть учеником этой школы, а кому нет. В остальном устройство школ одинаковое.

В каждом районе Вашингтона есть определенные правила. Ты не можешь посадить цветы, к примеру, напротив своего крыльца. На тебя непременно нажалуются соседи – ведь цветы будут выбиваться из общего архитектурного стиля. Когда надо поменять освещение на фасаде своего дома, приходится договариваться со всеми соседями, чтобы они не жаловались, что им слишком ярко или слишком тускло, или слишком желто. Цвет вашего фонаря обязательно должен гармонировать с соседними лампочками. Даже сорт травы на газоне поменять нельзя по своему усмотрению.

В Вашингтоне я узнала про поразительную профессию – художник в суде. Оказывается, есть и такие. Они фиксируют судебные разбирательства карандашами на бумаге. Рисунки заказывают телеканалы или газеты. Фотографов в зал суда не пускают – они отвлекают от процесса, а художник сидит в углу тихонечко. Рисунок начинающего художника стоит 200-300 долларов. Самый дорогой рисунок, который продала моя знакомая художница, стоил 5000 долларов, а это примерно две месячные зарплаты официанта.

Традиционный местный перекус – бейгл. В хлеб с дыркой кладут обычные начинки: котлету, сыр, помидоры, листья салата, маринованные огурчики. По сути, это тот же сэндвич, но вместо хлеба – бублик.

Государственных и бесплатных садов здесь почти нет. А частные стоят немало, около 3 тысяч долларов в месяц за одного ребенка. Причем занимать очередь в садик надо года за три.

Юриспруденция, политология, международные отношения – самые популярные специальности в университете Вашингтона. Как в Лос-Анджелесе все мечтают стать актерами, так в Вашингтоне каждый второй мечтает устроиться в Белый дом. Но эта работа для избранных, большинство попадает в Капитолии или в Пентагон.

Что любопытно, в Пентагоне, оказывается, прекрасный шопинг! Внутри Пентагона много маленьких магазинов – от одежды до чипсов – все продается без налогов и стоит дешевле почти вдвое, чем в Вашингтоне. Только чтобы попасть на этот шопинг, надо устроиться работать в Пентагон. Кого попало в главное военное управление страны не пустят. К слову, зарплата начинающего солдата — 2000 долларов в месяц, у сержанта – 3000.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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