«Между вами есть что-то»: жена обвинила актера Ивана Рыжикова в измене с лучшей подругой

Звезда отечественных сериалов Иван Рыжиков редко говорит о своей личной жизни. Уже много лет он живет в браке с Ольгой Блиновой. Около 13 лет они пытались завести ребенка и даже прибегли к процедуре ЭКО.

Но год назад артист обвинил ее в неверности. Однако ДНК-тест показал, что сын Анатолий был рожден от него. Потом супруги столкнулись с еще одним испытанием, когда петербурженка заявила, что беременна от артиста. Но ее уличили в мошенничестве.

больше по теме Артиста Ивана Рыжикова обвинили в нанесении побоев и домогательствах Актер отказывался пройти проверку на детекторе лжи, но пришел в студию по настоянию жены.

И вот в конце 2021 года Рыжиков снова оказался в студии передачи «На самом деле». Изначально в студии хотели обсуждать его драку с доставщиком пиццы. Но кадры с места событий показали, что в тот день их его машины вышла девушка — лучшая подруга жены Диана. Блинова заподозрила мужа в изменах.

«Этот инцидент имел последствия. Случайно в нем оказалась замешана подруга моей жены. Ничего странно в том, что эта женщина находилась в моей машине, не вижу. Мы живем не так далеко и мы иногда встречаемся в магазинах. Просто накануне у нас была семейная ссора», — пояснил Рыжиков.

В студию пришла и его жена. Ольга рассказала, что она узнала от своей падчерицы, что актер был с другой женщиной. В ее руках оказалось видео. Блинова сразу узнала на кадрах свою подругу. Она теперь уверена, что муж ей неверен.

Детектор лжи показал, что артист намеренно пытался скрыть детали поездки от супруги. Однако Иван продолжил молчать. Когда Диана пришла в студию, то заверила, что это просто паранойя.

Она пояснила, что у актера в семье часто случаются ссоры. По словам Дианы, она живет с сыном и возлюбленным, поэтому у нее дома не бывает чужих людей. Но ее слова опровергла соседка, которая отметила, что гражданского мужа у нее нет, а также, что в гостях у Дианы регулярно бывает Рыжиков.

Проверка на полиграфе показала, что актер тайно от Ольги встречался с ее подругой. Их что-то связывает, но что именно, выяснить не удалось. Зато детектор лжи показал, что артист не изменял жене.

«Измены нет, но между вами есть что-то, что вы скрываете! Это однозначно! Это флирт или какое-то общение», — отметила эксперт по правде и лжи Сабина Пантус.

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