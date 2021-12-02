Каждый сам за себя: безобидная шутка накалила обстановку на шоу «Звезды в Африке»

В этот раз искра конфликта вспыхнула между Стасом Ярушиным и Юлей Гаврилиной.

Новый выпуск проекта «Звезды в Африке», который выйдет в эфир 5 декабря, покажет, что дружеские отношения между участниками шоу закончились.

Теперь каждый играет за себя, пытаясь слить бывших товарищей. В такой обстановке произошла ссора между актером Стасом Ярушиным и блогером Юлией Гаврилиной, которая привела к настоящему расколу в лагере звезд.

На очередное экстремальное испытание участникам пришлось отправиться посреди ночи. Вернувшись, они увидели, что Юля Гаврилина все проспала, и решили над ней пошутить. Однако безобидная шутка Ярушина имела эффект взорвавшейся бомбы. Во время голосования на выбывание все участники эмоционально высказались о своих планах на игру. И даже те, кто всегда сохранял спокойствие, в этот раз не останутся в стороне.

Смотрите новый выпуск «Звезды в Африке» — 5 декабря в 20:00 на канале ТНТ.

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