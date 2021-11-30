«Я сам себе завидую»: Киркоров снялся в новогодней сказке с технологией расширенной реальности

В канун наступления 2022 года канал НТВ порадует своих зрителей музыкальным телефильмом «Новогодняя сказка». Главным героем проекта выступил певец Филипп Киркоров.

По сюжету, зайдя в гримерку во время праздничного концерта, «король российской эстрады» встречает там Деда Мороза и жалуется ему, что давно не верит в волшебство. Зимний волшебник серчает и отправляет суперзвезду в Сказочную страну, из которой можно найти выход только поверив в чудеса.

«Наша новогодняя сказка хороша тем, что в главной роли я, Филипп Киркоров, а это уже интрига. Также здесь много моих любимых коллег, с которыми я все время общаюсь. Это будет очень интересно и креативно, потому что снимается с помощью новых технологий. Я сам себе завидую и своим детям, потому что мы сядем в новогоднюю ночь и будем смотреть наш прекрасный фильм на телеканале НТВ», — рассказал исполнитель главной роли.

«Новогодняя сказка» создана с использованием технологии расширенной реальности, которая позволяет объединить виртуальный и физический миры в одном кадре. Так, например, телезрители побывают в Подводном царстве, в замке Кощея Бессмертного, ледяном дворце Снежной королевы и на лесной опушке на берегу озера.

На экране появятся Баба-яга, Емеля на печи, водяной, русалка, золотая рыбка, Иван-царевич, Василиса Прекрасная, Царевна-Несмеяна и другие колоритные персонажи. В ролях: Валерия, Игорь Крутой, певица Слава, Николай Басков, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Денис Клявер, Жасмин, Зара, Михаил Шуфутинский, Таисия Повалий, Артур Пирожков и другие звезды шоу-бизнеса.

Встреча с каждым героем закончится песней и красочным номером, а также новым шагом Филиппа на пути возвращения в реальный мир. Напомним, чтобы покинуть сказку, певцу придется в нее поверить.

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