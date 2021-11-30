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Девятый выпуск «Ледникового периода»: Милохин страстно поцеловал Медведеву, а Бородина предстала в мини и «леопарде»

Рассказываем, что покажут в девятом выпуске проекта, который выйдет в эфире Первого канала в субботу, 4 декабря.

Девятый выпуск «Ледникового периода»: Милохин страстно поцеловал Медведеву, а Бородина предстала в мини и «леопарде»
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

На Первом канале продолжается показ нового сезона шоу «Ледниковый период», в котором профессиональные фигуристы показывают номера в паре с артистами. В девятом выпуске участники будут кататься под отечественные хиты.

Например, Даня Милохин и Евгения Медведева выбрали ультрамодную песню «Башня», которую Даня записал вместе с Ильей Лагутенко лишь полмесяца назад. Это был зажигательный номер Человека-паука и его подружки Мэри Джейн. В конце фигуристы изобразили фирменный поцелуй героев вселенной Marvel.

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото: Первый канал
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото: Первый канал

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев выбрали композицию «Полковнику никто не пишет» и почти весь номер катались, не касаясь друг друга.

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. Фото: Первый канал
Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. Фото: Первый канал

Екатерина Боброва и Макар Запорожский взяли шлягер «Как молоды мы были» в исполнении Наргиз.

«Номер прекрасный, музыка мощная, ребята не отставали», — похвалила Татьяна Навка.

Екатерина Боброва и Макар Запорожский. Фото: Первый канал
Екатерина Боброва и Макар Запорожский. Фото: Первый канал

Татьяна Волосожар и Федор Федотов выступали без шикарных костюмов, в обычных джинсах, но как!

«У меня все время стоял комок, — призналась Татьяна Анатольевна Тарасова. – Спасибо вам за эти переживания! Такой номер украсит любое показательное выступление Чемпионата мира или Олимпийских игр».

Татьяна Волосожар и Федор Федотов. Фото: Первый канал
Татьяна Волосожар и Федор Федотов. Фото: Первый канал

Яна Хохлова и Гела Месхи решили пошутить, они катались под «Шумел камыш» в дерзком исполнении «Хоронько-оркестра».

«Я не совсем поняла идею номера, — призналась Екатерина Шпица. – Но артисты в этом не виноваты. Я давний друг «Ледникового периода», и я знаю, с каким трудом куются номера. Поэтому я сделала установку: снижать оценки только за откровенные падения, и пусть у меня будет амплуа «добрятина».

Яна Хохлова и Гела Месхи. Фото: Первый канал
Яна Хохлова и Гела Месхи. Фото: Первый канал

В жюри на этот раз появятся Екатерина Шпица, Александр Жулин, Максим Траньков, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

А вот и другие участники выпуска.

Дарья Мельникова и Максим Маринин. Фото: Первый канал
Дарья Мельникова и Максим Маринин. Фото: Первый канал
Агата Муцениеце — Александр Энберт. Фото: Первый канал
Агата Муцениеце — Александр Энберт. Фото: Первый канал
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

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Тэги

«Ледниковый период»Александр жулинГела МесхиДаня МилохинЕвгения МедведеваЕкатерина БоброваЕкатерина ШпицаМакар Запорожский