Киркоров с детьми и Лорак и дочкой: «Модный приговор» выйдет в новом формате

«Она носит «отпугивающую» одежду!»

Понедельник. Коллега и тетя Дарьи бьют тревогу и считают, что девушке нужно срочно сменить свой стиль. Подруга Даши убеждена, что чересчур яркий и несуразный гардероб мешает ей в работе и в личной жизни. А тетя говорит, что Дарья до сих пор не замужем только из-за своей «отпугивающей» одежды. Сама героиня привыкла быть яркой и эксцентричной и не видит никаких проблем в своем стиле.

«Одевается вульгарно назло мужу»

Вторник. Софья одевается вульгарно назло мужу, который, по ее мнению, потерял к ней интерес. Таким образом она пытается привлечь его внимание. Женщина в открытую сообщает о том, что ей делают комплименты, зовут на свидания.

Супруг же настолько уверен в Софье, что нисколько не сомневается в ее верности. Но для Софьи это равноценно равнодушию. Она сомневается, что Иван по-прежнему ее любит.

Филипп Киркоров и Ани Лорак приведут детей

В среду программа открывает новый формат. Ведущими первого выпуска стали Филипп Киркоров со своими детьми и Ани Лорак с дочерью Софией. Первые герои — Влад и Алина. Ребята вместе выступают на сцене, они – победители всевозможных музыкальных конкурсов.

И вот Владу кажется, что такой хрупкой и нежной Алине нужно выглядеть согласно возрасту, а не наряжаться как взрослая тетка. «Я очень довольна своей внешностью и хочу ходить в том, в чем удобно, тем более, стиль оверсайз сейчас в моде», — оправдывается Алина.

Вторая история про сестер Аню и Еву. Для Ани мода – самое главное, ведь она будущий дизайнер и уже сейчас создает эскизы для своей коллекции. Девочка обвиняет старшую сестру в том, что та, мечтая стать моделью, совершенно не заботится о внешнем виде: «Ева, как ты пойдешь на кастинг в своих толстовках и спортивных штанах? Ведь встречают по одежке, а провожают по уму». «Я красивая внутри и умная – это самое главное», — возражает Ева.

«Сменила красивые платья на растянутые вещи в пятнах»

Четверг. Семья Анастасии обеспокоена тем, что некогда подающая надежды спортсменка сменила красивые платья на растянутые вещи в пятнах. Девушка долгое время занималась дзюдо и добилась немалых результатов. Ее жизнь изменилась после того, как она получила травму спины – о спорте пришлось забыть. Планы и мечты рухнули в один момент. Да еще и бывший молодой человек вел себя так, что лишил девушку уверенности в себе.

«Совсем не носит платья!»

Пятница. Старшая дочь Татьяны возмущена тем, что ее мама пришла к ней на линейку 1-го сентября в растянутой одежде и синих кроссовках. Героиня выросла в окружении братьев и многое от них переняла, ведь нередко приходилось донашивать их вещи. Платье она надевала пару раз в жизни.

Татьяна очень ревнует мужа Николая, это стало причиной разлада в семье. Николай, в свою очередь, хочет, чтобы Татьяна оставила в прошлом спортивный стиль и начала носить платья. Дочь тоже не теряет надежды, что на следующее Первое сентября к ней придет не пацанка, а самая красивая мама на свете.

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