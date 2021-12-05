Как проходят съемки новогодних передач

В Москве идут съемки праздничных программ, которые телезрители будут смотреть в новогоднюю ночь.

Мы заглянули за кулисы двух передач, которые по традиции покажут 31 декабря на канале «Россия 1»: весь вечер в эфире «Парад звезд», а в полночь стартует «Голубой огонек».

По восточному календарю 2022-й — это год Тигра. Поэтому соведущие праздничного вечера Андрей Малахов и Николай Басков позируют на съемке с тигренком Барни. Когда Николай взял звереныша в руки, тот решил… сходить в туалет. Зоозащитники в соцсетях начали заступаться за тигренка и его тяжелую жизнь.

Басков потом объяснил: «Каждый год мы снимаем кого-то из символов нового года. У тигренка все хорошо, его привез на площадку дрессировщик». В «Голубом огоньке» у Баскова несколько песен. Одна новая застольная с такими строчками: «Мне налей и себе налей шампанского по такому случаю».

Игоря Николаева на съемках «Голубого огонька» посадили за столик с Валерией и Юлианной Карауловой.«Уже лет тридцать ежегодно открываю шампанское на новогодних огоньках. Пока осечек не было», — похвастался композитор.

Лариса Долина споет в новогоднюю ночь дуэтом с Глебом Матвейчуком. Массовка обсуждала стройные ноги певицы и ее смелое мини. Все участники массовки и съемочной группы в масках — только артисты снимаются без средств индивидуальной защиты. И у всех присутствующих есть QR-код.

А вот дрессировщики братья Запашные снимаются не с живыми тиграми, а с танцовщицами. Девушкам пошили карнавальные костюмы тигриц — очень красивые, на зависть родителям, которые ищут похожие для детей в интернет-магазинах. Запашные в праздничном номере будут подпевать Михаилу Боярскому: «Ап! И тигры у ног моих сели!»

Пока Стас Костюшкин изображает радость от того, что наступил 2022-й и чокается с незнакомкой, на другом мониторе у режиссера «Голубого огонька» Михаил Полицеймако старательно подпевает артисту, выступающему на сцене. Эпизоды с гостями за столиками снимаются отдельно от выступлений — потом на монтаже создается полноценный сюжет.

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