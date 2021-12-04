«Клубничка» от Нагиева: актер ведет уже десятый сезон шоу «Голос», но запас шуток не иссякает

Что успешно доказывал в незапамятные времена еще на радио «Модерн», потом в скетчкомах, комедиях и множестве популярных телешоу. «Голос» не стал исключением. В каждом выпуске проекта ведущий оживляет музыкальный эфир колкостями на грани фола и остротами.

«Хорошенькая такая»

В ходе поединков «Голоса», которые сейчас идут в эфире Первого, хронометраж ограничен. Участники много поют, наставники много говорят, так что у ведущего минимум времени для шуток. Зато в ходе слепых прослушиваний Нагиев, встречавший красивых певиц после выступления, развернулся на полную. Иногда ни к чему не обязывающий флирт сопровождался откровенными призывами. Так было с Тамарой Кутитдзе, попавшей в команду Агутина.

— Столько стиля и изящества, я удивлен! — признался ведущий. — Мне кажется, что ты и актриса очень тонкая.

А затем, после того как Тамара удалилась, добавил, оценивая фигуру певицы: «Такая хорошенькая… взять бы ее! А, уже взяли?»

«Зрелая, вкусная, сочная»

Ценитель женской красоты Дмитрий не сдержался и после номера Элины Пан. Девушка с севера с корейской фамилией очаровала не только наставников, но и ведущего.

— Есть такое выражение: «Чао, персик, дозревай!» — напомнил он. — Мне кажется, что ты дозрела. Ты сочная, зрелая, вкусная и добрая. Добро пожаловать в игру!

«Фигура хорошая, как у меня»

Высоченную Анну Гинц, не попавшую в проект, Нагиев по-отечески приобнял за талию и попытался успокоить: «Что для прозаиков дырка, то для нас, поэтов, бездна». И, несмотря на стоящего рядом парня певицы, ведущий продолжил осыпать стройную девушку комплиментами:

— Я много чего слышал и говорю тебе официально: это было очень красивое, достойное выступление.

А после того как попрощался, добавил в камеру: «И фигура у тебя хорошая! Зачем я это сказал? А то она не знает, что у нее фигура хорошая. И у меня хорошая».

«Как кот сидел»

Впрочем, успевает Дмитрий троллить и коллег. Так было после поединка Юлии Кургановой и Юлии Коваль, спевших частушки. Выступление двух эффектных девушек не могло не произвести впечатления на мужчин проекта. И ведущий это подчеркнул.

— Леонид Николаевич, ну что ты, как кот, сидел? — обратился Нагиев к Агутину. — Еще и в ладошки хлопал! Ну честное слово. Солидный человек вроде…

« Голос-10»

Пятница/21.30

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