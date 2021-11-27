Победительница «Солдаток» Луиза Зарипова: «Первая мысль была, что нам конец!»

Девушка рассказала в интервью Teleprogramma.pro о самом тяжелом дне на проекте, позывном «Доза», про драку с одной из участниц и третьем сезоне проекта.

На телеканале ТНТ-4 и в онлайн-кинотеатре PREMIER завершился второй сезон реалити-сериала «Солдатки», в котором 14 девушек отправились служить в реальную армейскую часть, где базируется спецназ.

До финала дошли девять из них, а итоговый экзамен на получение жетона и вовсе получили пять участниц. С одной из них – Луизой Зариповой – Teleprogramma.pro поговорила о самом тяжелом дне на проекте, позывном «Доза», про драку с одной из участниц и третьем сезоне проекта.

— Почему вы решили принять участие в проекте «Солдатки»?

— Я люблю все, что связано с преодолением себя, адреналином, борьбой со страхами и выходом за рамки комфорта. Армия — это как раз такое место. Еще когда была ребенком, папа шутил, что отправит меня в Израиль. Но тут увидела по телевизору первый сезон «Солдаток» и загорелась целью туда попасть. Поняла, что моя мечта может исполниться. В итоге так все и сложилось.

— Насколько ожидания от проекта совпали с реальностью?

— Ожидания старалась не строить, чтобы в случае чего потом не разочароваться. Но скажу одно, все случилось еще круче, чем я могла подумать. Все началось с попадания в элитные войска спецназа, а закончилось победой. Я думаю, ничего круче и представить нельзя.

Какая первая мысль была, когда вы оказались в подразделении спецназа?

— Нам конец! Отжимаясь в первый день на кулаках, мы поняли, что никакой пощады не будет и что все здесь по-настоящему. Был эффект «вау», но он сменялся страхом за предстоящую службу

— Помните самый тяжелый момент проекта?

— Для нас каждый день был тяжелым. Причем всегда казалось, что вот хуже уже не будет… а нет! С каждым днем становилось все жестче и жестче. Был накопительный эффект: недосыпания, большие физические нагрузки, отсутствие связи с родными… Все это было невероятно трудно вытерпеть. Но, конечно, самый сложный момент – это день сдачи на жетон. Ничего сложнее в жизни я не проживала. Как физически, так и морально.

— Луиза, почему у вас был позывной «Доза». Что он значит?

— Я в первые дни ходила с улыбкой. Я сама по себе очень открытый и позитивный человек. И товарищ капитан подшучивал, что я что-то принимаю, поэтому всегда навеселе. Вот и пришла идея позывного «Доза». Я считаю, он очень точно описывает меня как человека. Познакомившись со мной поближе, вы точно поймете, о чем речь.

— С кем из девчонок у вас сложились наиболее теплые отношения? Продолжаете общаться? Может быть, встречались после проекта?

— Мы с девочками стали настоящей семьей. С каждой из них у нас теплые отношения. И да, после проекта мы, конечно же, встречались. Ко мне в гости приезжала Кекс, Голод и Булка. Объятия были ооочень долгими и теплыми. Самое дорогое, что подарила нам армия — это люди. И я уверена, что и через 5, и через 10 лет мы будем держать связь друг с другом.

— С кем из участниц было сложнее всего общаться? Кажется, с Зайцевой у вас чуть не произошла драка в палатке, ты даже выплеснула на нее воду.

— Когда живешь долго в одном коллективе, да еще и не в самых лучших условиях и постоянном стрессе, волей-неволей начинаешь быть где-то менее управляемым и более вспыльчивым. Поэтому ссоры между девчонками, конечно, были. И считаю, что это нормально. Любая ссора — это прыщ, который выдавливаешь, и дальше все только лучше.

С Зайцевой произошел конфликт потому что я не люблю, когда кричат, орут и повышают голос без причины. Чтобы ее успокоить была вынуждена принять такие меры. Но все хорошо. Эта ситуация в прошлом, мы объяснились друг с другом и сейчас в хороших отношениях.

— Безусловно, телевизионное время не может вместить всех событий, которые происходили на проекте. Что осталось за кадром? Как, например, вы проводили свободное время? Чем занимались?

— За кадром остались наши теплые моменты общения с девчонками. Вечерами мы много разговаривали, делились эмоциями после пройденного дня. Это было по-настоящему незабываемое время. Сложно выжить в тех условиях, в которые мы попали. Но я точно знаю, что именно тот факт, что мы сплотились, позволил нам дойти до конца. Мы стали как один непобедимый кулак.

— Луиза, расскажите про вашу романтическую историю с Ильей. Как вы заметили, что у него к вам появилась симпатия? Как он за вами ухаживал? И общаетесь ли вы сейчас?

— История с Ильей мне очень дорога. Илья стал для меня примером отношения мужчины к женщине. До него у меня был немного иной опыт. Да я и не знала, что так романтично бывает не только в сказках. Он много заботился обо мне, поддерживал, делал сюрпризы. И, конечно, в этот момент у меня екнуло сердце. Тем более в армии!

Когда тебе так хочется хотя бы на секундочку перестать бороться и быть сильной, рядом с тобой оказывается мужчина, который готов все трудности взять на себя. Я безгранично ему благодарна. После армии, конечно, общаемся. Как сложится дальнейшая судьба, покажет время

— Вообще, как изменилась жизнь после «Солдаток»? Что вам дал этот проект?

— Армия дала понимание, что нет ничего невозможного. Я очень сильно поверила в себя и свои силы. До армии даже представить не могла, что способна на такие вещи. Поставила себе новые глобальные цели и без капли сомнения двигаюсь к ним. Например, отучилась и сдала на права, записала собственный трек, поступила в Москву на театральные курсы. Армия дала мощный толчок в развитии соцсетей, и я чувствую, что это только начало

— Если бы вам предложили еще раз пройти все эти испытания, вы бы согласились? Возможно, хотели бы попробовать себя на службе в других войсках?

— Скорее, я бы согласилась, чем отказалась. Это действительно бесценный опыт, который вряд ли можно получить в повседневной жизни. Проходить те же испытания я бы не хотела. Это уже в прошлом. А бросить себе новый вызов и проверить свои силы – да. Сейчас как раз идет кастинг на третий сезон. Кто мечтает попасть — дерзайте.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!