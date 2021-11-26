Пропал и найден убитым: участники «Битвы экстрасенсов» расследуют гибель молодого человека

В деле со множеством неизвестных могут разобраться только люди со сверхспособностями.

В десятом выпуске «Битвы экстрасенсов», который выйдет в эфир 27 ноября, оставшаяся пятерка участников займется расследованием загадочной смерти под Москвой.

К продюсерам телешоу обратилась мать, потерявшая сына при странных обстоятельствах. Вернувшись вечером домой с работы, она обнаружила, что дверь в дом выбита, а молодой человек пропал. Его искали «всем миром», но так и не смогли найти. Лишь спустя неделю тело пропавшего парня с простреленной головой обнаружил местный охотник, возвращавшийся с собакой из леса.

На месте преступления был найден пистолет, но кто нажал на курок, так и осталось неизвестным. Ясновидящие попытаются пройти по следу погибшего, чтобы восстановить события его смерти. Для этого их вывезут туда, где случилась трагедия.

Смогут ли экстрасенсы узнать истину там, где ногу сломит даже профессиональный детектив?

Смотрите новый выпуск 27 ноября в 19:30 на канале ТНТ.

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