«Жизнь других» в Карловых Варах: цены в санаториях, кухня и местный быт

На этой неделе Жанна Бадоева отправится в Карловы Вары, чтобы выяснить, каково это — жить в санатории.

Карловы Вары — небольшой, но самый посещаемый курортный город в Чехии, ведь он буквально напичкан оздоровительными комплексами. В округе более ста минеральных источников, а в Карловых Варах — около 150 санаториев. Неделя пребывания в санатории обойдется примерно в 180 долларов. Местные тоже любят посещать свои курорты, тем более для них есть скидки от 10 до 20 процентов.

Медсестра в санатории получает немного — от 890 долларов. Средняя зарплата учителя — 1300–1800 долларов. В принципе, семье из четырех человек достаточно 1300 долларов в месяц, правда, откладывать при таком заработке не получится. А чехи постоянно откладывают — на отпуск, на большую покупку вроде машины. К примеру, семья учителя, пригласившего меня в гости, привыкла отдыхать три раза в год — чаще всего на море в Хорватии или Италии.

Город построен так, что туристы практически не пересекаются с местными жителями. Есть район, где сосредоточены все санатории и отели, и есть спальный район для местных. Всем комфортно, никто никому не мешает.

За качеством воды постоянно и пристально наблюдает специальная служба. В городе 15 открытых бесплатных бюветов, в них каждый желающий может выпить минеральной воды. Говорят, это трубы могут испортиться, а сама вода — никогда, вот уже 35 000 лет она превосходна.

Местные свою минеральную воду пьют редко, к бюветам подходят только после праздников — вода хорошо помогает наутро после застолья.

В небольших Карловых Варах, где всего 40 000 населения, есть два профессиональных хоккейных клуба и пять любительских. Настолько популярен здесь хоккей. У ребят есть реальный шанс подписать контракт и уже с 16 лет начать зарабатывать хорошие деньги, однако профессионалом становится лишь один из сорока воспитанников спортшколы.

Одно из самых типичных блюд Чехии — гуляш. Вообще свинина, говядина, соус, кнедлики — вот четыре слова, которыми можно описать всю чешскую кухню. Кнедлики — это такие кусочки теста, нечто среднее между клецками и хлебом.

Работа настолько важна для чехов, что у них даже на могилах принято указывать образование. Имя, фамилия, годы жизни и медицинское образование, к примеру. Давняя традиция, как выяснилось. Раньше получить высшее образование было непросто, поэтому его указывали на могилах, чтобы внуки и правнуки гордились своими предками.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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