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Ведущий тоже может: Михаил Галустян отправился в вольер с крокодилами

Во время съемок шоу «Звезды в Африке» шоумен решил пройти одно из испытаний наравне с участниками.

Ведущий тоже может: Михаил Галустян отправился в вольер с крокодилами
Ведущие «Звезды в Африке»: Михаил Галустян и Ольга Бузова. Фото: канал ТНТ.

В проекте «Звезды в Африке» осталось всего шесть участников, и отношения между ними накаляются. Голодающие знаменитости разговаривают только на повышенных тонах.

В новом выпуске от 28 ноября зрители увидят, как Стас Ярушин начал строить козни и плести интриги. А во время испытания с крокодилами у него окончательно сдадут нервы.

Успокоить актера и разрядит обстановку решил ведущий Михаил Галустян, который тоже вошел в вольер с хищниками и ощутил тяжесть испытания на своей шкуре.

Кто на этот раз покинет проект — смотрите новый выпуск шоу «Звезды в Африке» 28 ноября в 20:00 на канале ТНТ.

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«Звезды в Африке»АфрикаЗвездное выживаниеИгры на выживаниекрокодилМихаил ГалустянСтас ЯрушинТНТ