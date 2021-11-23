Ревнивые супруги и вульгарная мать: герои «Модного приговора» этой недели

«Если бы ты не хомячила на ночь семечки и занималась спортом, то и ревновать не пришлось бы!»

В понедельник в программе ревнивые супруги. Елена не может доверять мужу, поскольку в самом начале отношений он неоднократно ей изменял и оправдывал это словами «до брака не считается». Ей даже пришлось завести один аккаунт в соцсети на двоих, но и туда пишут женщины, которые говорят, что она старая и страшная, а ее муж альфонс.

«Если бы ты не хомячила на ночь семечки и занималась спортом, то и ревновать не пришлось бы!» — утверждает Алексей. Ведущие рассказали мужу про бодипозитив, и в этом им помогли участницы самого бодипозитивного Тик-Ток хауса. Они помогли героине раскрепоститься, преподав урок танцев, фотопозирования и своей моральной поддержкой.

«Муж меня не понимает!»

Желание провоцировать на ревность своего возлюбленного у Татьяны укоренилось в прошлых отношениях. Но новый муж Александр совершенно не понимает, зачем это нужно, если у них в браке полная идиллия. Супруг просит модный суд отучить жену от пагубных провокаций и показать ей, что без откровенных нарядов она может быть прекрасной и сексуальной.

Дочки-матери

Среда. Полина с детства борется с внешним видом мамы. «Когда мне было восемь лет, мама была Барби. Когда мне было пятнадцать, мама ходила со мной в клуб и зажигала с мужиками. Когда мне двадцать, к ней пристают мои ровесники!» — жалуется дочь. Полина считает, что маме пора остепениться и носить подходящую одежду, а не вульгарные наряды.

Мама предъявляет ответные претензии дочери: «Обрати внимание на себя. Можешь выйти на улицу, даже голову не помыв, в пижаме, как с кровати встала». Мать считает, что дочери необходимо начать ухаживать за собой, иначе она так и останется одна: «Так тебе и надо, что тебя парень бросил! Лохматая, не мылась даже иногда. Это мне за тебя стыдно». В конце программы героиня поняла, что хочет быть для своих детей мамой, а не подругой. Она приняла решение распрощаться с откровенными образами.

«Сестра не дает яйцеклетку!»

Четверг. Несколько лет назад Наташа узнала о том, что не может иметь детей, хотя дети – ее самая заветная мечта. Эта новость ее ошарашила, но у нее оставалась надежда, она очень рассчитывала на помощь родной сестры.

Теперь Наталья в обиде на сестру за то, что та отказала ей в просьбе дать свою яйцеклетку, лишив тем самым материнского счастья. Анастасия считает, что Наташе нужно начинать новую жизнь, заняться собой, потому что ее внешний вид оставляет желать лучшего. После преображения стилистами Наталья поняла, что готова к новой жизни, а самое главное, смогла отпустить старые обиды.

Мать-героиня

В пятницу специальная программа ко Дню матери. Галина — мать-героиня. Она — многодетная мама 4-ех дочек и «социальная мама» для 25 детей из приюта, который открыла сама. Родные дети и подопечные очень любят Галину, но спортивный стиль героини категорически их не устраивает. Программа началась с яркого дефиле детей Галины, а в середине программы группа «Непоседы» сделала музыкальный подарок всем, находящимся в студии.

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