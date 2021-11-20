Назван победитель «Шоумаскгоон»

Певица расплакалась от радости и неожиданности.

На НТВ завершился масштабный музыкальный проект «Шоумаскгоон». Девять участников на протяжении девяти выпусков выступали на сцене, а затем ставили друг другу баллы по шкале от 2 до 9. Соответственно, в шоу победил тот, кто заработал наибольшее количество очков.

Итоговая турнирная таблица выглядит так:

На последнем месте оказался Марк Тишман. Восьмую строчку занял Стас Костюшкин, седьмую – Вячеслав Макаров. На шестом месте расположилась Алиса Мон. Пятым стал Кирилл Туриченко, четвертой – Юлия Паршута.

Бронзовую медаль завоевал Анатолий Цой, серебряную – Карина Кокс. Ну и победительницей «Шоумаскгоон» стала 18-летняя девушка с совершенно необыкновенным голосом Диана Анкудинова. Поздравляем!

Кстати, Диана стала участницей нашего проекта «Загугли звезду»! Певица рассказала о себе, а также прокомментировала слухи, которые про нее ходят в Сети.

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