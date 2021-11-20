«Я не устану это говорить»: Анкудинова едва не расплакалась, поблагодарив Крутого за квартиру в Москве

На НТВ стартовал финал популярного проекта «Шоумаскгоон». Специальным гостем выпуска стал продюсер Игорь Крутой.

Участница шоу и его явная фаворитка Диана Анкудинова в очередной раз поблагодарила артиста за все то, что он для нее сделал. А он, на минуточку, после ее победы в проекте «Ты супер!» подарил девушке двухкомнатную квартиру в Москве.

«Я не устану говорить вам спасибо! Если бы не вы – я бы не смогла жить в Москве и участвовать во всех этих прекрасных шоу!» — отметила она.

Напомним, Диана Анкудинова – самая юная участница музыкального проекта «Шоумаскгоон» на НТВ. 18-летняя девушка борется против тех, кто уже давно грееется в лучах славы.

Сама Диана стала известна на всю страну в 2018 году. В 14 лет девушка из Самарской области выиграла второй сезон шоу «Ты супер!», получив 2-комнатну квартиру от Игоря Крутого. Но на пути к славе и успеху пережила такое, о чем страшно подумать.

Родная мать пыталась ее убить, а потом била и издевалась над крохой. Девочка попала в детский дом, откуда ее потом забрала приемная семья.

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