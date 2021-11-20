Какие пары стали слабейшими в новом выпуске «Ледникового периода»

В субботу, 20 ноября, в восьмом выпуске «Ледникового периода» самыми слабыми участниками стали традиционно Ксения Бородина с Дмитрием Соловьевым, а также Агата Муцениеце и Александр Эмберт.

На вот первой строчке расположилась Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. «Серебро» у Татьяны Волосожар и Федора Федотова. А «бронзу» унесли домой Даня Милохин и Евгения Медведева.

Кстати, правила проекта поменялись. Теперь из шоу больше никто вылетать не будет. Зрители просто будут голосовать за своих любимых участников. Чтобы помочь им подняться выше в турнирной таблице.

Напомним, в восьмом выпуске «Ледниковый период» покинули Никита Пресняков и Наталья Забияко. Зрители посчитали, что они катаются хуже, чем номинированные с ними же Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Однако жюри с ними не согласились.

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