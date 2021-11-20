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«Мне очень жаль»: Тарасова расстроилась, что зрители выгнали из «Ледникового периода» ярких участников

Шоу покинули Никита Пресняков и Наталья Забияко.

«Мне очень жаль»: Тарасова расстроилась, что зрители выгнали из «Ледникового периода» ярких участников
Дмитрий Соловьев с Ксенией Бородиной, а также Никита Пресняков с Натальей Забияко. Фото: Первый канал

В субботу, 20 ноября, на Первом канале стартовал восьмой выпуск популярного проекта «Ледниковый период». В начале выпуска по традиции объявили две пары, которые попали в номинацию на выбывание. Это Дмитрий Соловьев с Ксенией Бородиной, а также Никита Пресняков с Натальей Забияко.

К сожалению, зрители отдали больше всего голосов паре Бородиной и Соловьева, а Преснякова решили отправить домой. И это несмотря на то, что, по мнению жюри, последние как раз демонстрировали результаты лучше.

Голосование телезрителей. Фото: Первый канал
Голосование телезрителей. Фото: Первый канал

«Ну, что, ребят, было весело, — растеряно признался Пресняков. – Я рад, что успел подружиться со всеми. Теперь у меня есть цель – после проекта добить элементы, которым меня научила Наташа».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова тоже была расстроена. Она называла пару Преснякова и Забияко очень яркой.

«Мне очень жаль, что вас не будет на проекте больше, вы очень выделялись», — подытожила она.

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