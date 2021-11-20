«LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева»: группа Little Big отойдет от сумасшедшего амплуа, а Элджей удивит голосом

20 ноября на телеканале ТНТ стартует шоу «LAB» – музыкальная лаборатория, в которой Антон Беляев вместе с Therr Maitz раскрывает известных музыкантов с неожиданных сторон — через интервью и через песни в новой аранжировке.

Вместе с создателями и участниками проекта разбираем его на детали, чтобы понять, как делается такое масштабное и в какой-то степени экспериментальное музыкальное шоу.

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Как зовут гостей и готовятся к их приходу

Конечно, все начинается с идеи. Проект «LAB» – это целиком и полностью детище Антона Беляева, которому удалось воплотить в проекте такую вроде бы простую мысль в настолько масштабном и эффектном формате. Пообщаться с известными артистами и вместе с ними создать что-то экспериментальное и уникальное. Это всегда очень интересный вызов, к которому готовы далеко не все.

Для начала нужно определиться, какого артиста авторы хотят пригласить. За два сезона в музыкальной лаборатории побывало уже 20 различных исполнителей, от Льва Лещенко и Лолиты Милявской до ЛСП и Басты, а героями специального выпуска стали участники Therr Maitz.

В новом сезоне, который стартует на ТНТ, зрители увидят еще 10 удивительных музыкальных экспериментов. В их числе – отход от сумасшедшего амплуа в исполнении группы Little Big, а также совершенно внезапное звучание Элджея.

«Весь процесс работы с ним, включая подготовку и запись, был испытанием, потому что он вообще из другого мира. Это другой бизнес, другая музыка. Для того, чтобы все случилось, мы общались полгода, начали делать вместе музыку, разбираться в каких-то вещах, пытаясь понять друг друга. Я не могу спойлерить, что он именно будет петь, но это совершенно как будто не могло от него прозвучать. Это и забавно и может стать мемом, но мне кажется ему было сложно показывать настоящего Алексея. Но во время записи проекта это произошло», – рассказывает создатель шоу LAB Антон Беляев.Как выбирают песни и их звучание

Как проходит запись

В общей сложности, шоу «LAB» создается совместными усилиями коллектива из 150 человек: помимо хора, оркестра и Therr Maitz, это еще гигантская телебригада и техническая команда. Поэтому сама съемка – это всегда максимально ответственный день, в который должно сложится воедино множество фрагментов одного пазла.

Поэтому за ним стоят недели репетиций как отдельных для каждой боевой единицы, так и сводных. В общей сложности, от момента возникновения идеи до дня икс, как правило, приходит от одного до полутора месяцев.

В один день записывают как правило сразу двух артистов, а потому съемочный день получается максимально насыщенным: начинается утром и заканчивается глубоким вечером. За это время нужно записать все песни для каждого исполнителя и снять интервью. Конечно, в момент, когда все участники будущего выпуска собираются вместе, сначала происходит финальный саундчек, а затем идет непосредственно запись.

«Для музыканта самый большой стресс – это плохо выглядеть перед коллегами, в первую очередь. А там этот круг смерти из ста музыкантов, в который они заходят: 30 человек хора, 30 человек из оркестра, инженеры, которые занимаются музыкой, злобные люди из Therr Maitz, которые все подмечают. Музыкант в центре этого круга чувствует себя как на экзамене. Я сам записывал там трек, и понял, что даже будучи там своим, все равно был перепуган, мне было неловко, и не хотелось облажаться. Это классно, что мы видим артистов в первобытном, настоящем стрессе. Ведь артист в течение карьеры настраивает вокруг себя определенный комфорт, а мы его из этой зоны вытаскиваем. При этом мы не шоу «Голос», где нужно что-то доказывать, мы стараемся сделать так, чтобы было комфортно. Мы не врем, что это все сделано за одну секунду: это гигантская подготовка, мы пишем дубли, тут нет такого, что «пришел, спел, до свидания» – это не испытание», – делится создатель музыкальной лаборатории.

Иногда какие-то корректировки приходится вносить буквально на ходу. Как рассказывает Мария Соловьева, однажды ей пришлось подстраивать хор под манеру исполнения артиста «в прямом эфире», потому что звучание немного отличалось от того, к чему готовились артисты. Нужные ноты подбирались схематично и на ходу, но итог даже в экстремальных условиях все равно получился близким к идеалу.

Что происходит после съемки

Процесс создания выпуска «LAB» не заканчивается после съемочного дня: далее происходит еще студийная запись каждой композиции. При этом в шоу они звучат все равно в том виде, в котором были записаны изначально, просто для чистоты звучания требуется убрать ненужные шумы, которые ловят микрофоны.

Под этими шумами может подразумеваться все что угодно, включая даже, например, звук барабанов, которые не должны быть слышны конкретно на дорожке с записью вокалиста.

Как рассказывают хористы, для них именно запись в студии является наиболее трудоемкой частью процесса, ведь после нее они все выходят с одинаковым чувством – «как будто КАМАЗ переехал». Все дело в том, что если во время записи видео идет больше работа над визуальным образом, то аудиальную часть доводят до совершенства уже впоследствии.

На выходе, когда все собирается воедино, получается то самое западающее в душу как создателям, так и зрителям максимально непривычное, но при этом затягивающее звучание известных треков голосом совсем не тех артистов, от которых привыкли их слышать.

Шоу «LAB с Антоном Беляевым» на ТНТ с 20 ноября

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