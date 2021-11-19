«Жизнь других» в Сербии: бесплатное образование и дорогая коммуналка

Балканцы славятся горячим характером и задорной музыкой. Жанна Бадоева отправилась в Сербию, чтобы выяснить, как там живется простым людям.

К сожалению, многое в Белграде до сих пор напоминает о войнах ХХ века. К примеру, государственный роддом, куда я отправилась сразу по приезду, устроен в бывшем штабе Гестапо. Двадцать лет прошло с последней войны, но в городе до сих пор полно зданий, разрушенных бомбардировками. Нет, это не дань памяти. На восстановление города ушло около 10 млрд евро, но и этого недостаточно.

Сербы очень заботятся о своих детях. Детские сады, школы, большая часть вузов здесь бесплатны. Любопытно, если ребенок в Белграде не попал в государственный садик – ему не хватило места, то его спокойно отдадут в частный, и государство компенсирует родителям 80 процентов стоимости.

Еще странность: в Сербии дети с 8 лет ходят в тир и учатся стрелять, потому что практически в каждом доме есть оружие.

Сербские школы практически ничем не отличаются от наших, единственный нюанс — у них два алфавита: кириллица и латиница. Так сложилось, потому что раньше Сербия и Хорватия были одной страной, их языки на 99 процентов схожи, но алфавиты разные: у хорватов — латиница, у сербов – кириллица. Чтобы никому не было обидно, решили пользоваться и тем, и другим алфавитом.

В Сербии дорогие коммунальные услуги, за них отдают около 200 евро в месяц. Основная статья расходов – это отопление, в новых домах его можно отключить, а в старых оно центральное, и народ платит за тепло зимой и летом.

Самыми популярными считаются специальности, связанные с архитектурой, ай-ти, медициной, инженеры. На эти факультеты поступить сложнее всего. Платное образование в университете Белграда обойдется в 500 — 2000 евро в год. Но можно учиться и бесплатно. Чем лучше студент учится, тем больше он экономит, в том числе на проживании.

Что еще меня поразило — в Сербии курят все и везде. В ресторанах, в барах, в любых помещениях, разве что в детских садах это запрещено. Это ужасно.

Национальное блюдо сербов – пита. Это пироги с разными начинками: вишней, джемом, яблоком, сыром, шпинатом, мясом. Все сербы их просто обожают. Пекарни с питой можно встретить на каждом углу, их покупают в течение всего дня, да и ночью разбуди серба и предложи питу, он не откажется.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.