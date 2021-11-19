Участники шоу «Звезды в Африке» нашли «слабое звено» своей команды

В десятом выпуске их ждет поездка в «ресторан».

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке» от 21 ноября зрители узнают, что отношения между участниками проекта стали максимально натянутыми: они начали искать виноватого в проигранных конкурсах и упущенных порциях еды.

В поисках «слабого звена» под удар попала модель Вики Одинцова. Девушке придется доказывать, что она не «балласт» команды. Ее ждет совместное испытание с Андреем Гайдуляном.

Также в свежем выпуске Ольга Бузова позовет голодающих участников в ресторан, правда, это будет не совсем то, о чем можно подумать.

Ну а в финале серии создатели передачи пообещали зрителям неожиданный поворот, который изменит ход всего шоу.

Подробности – 21 ноября в 20:00 в новом выпуске «Звезды в Африке» на канале ТНТ.

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