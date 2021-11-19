Ксения Бородина перенесла паническую атаку в новом выпуске «Ледникового периода»

Об этом звезда сама призналась ведущей проекта.

В восьмом выпуске шоу «Ледниковый период» зрителей ждет катание под кавер-версии знаменитых песен. Как всегда, на льду будут кипеть настоящие страсти.

Как Агата Муцениеце и Александр Энберт во время исполнения номера сломают стул. Екатерина Боброва сорвет с себя юбку и останется в дерзком мини. А Татьяна Волосожар и Федор Федотов так вообще выйдут кататься скованными за ноги цепью, изображая каторжников.

Пара Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева тоже не осталась в стороне: их персонажи спасались от апокалипсиса. Они вышли на лед в рваной одежде и перемазанные копотью. Для ведущей «Дома-2» этот номер стал настоящим испытанием. Перед выступлением она так нервничала, что перенесла приступ панической атаки, о чем сама призналась Алине Загитовой.

«Ксюша, у вас прекрасный партнер. Но и вы были собраны, страстны, и номер получился внутренне сдержанный, но очень темпераментный», — похвалил Бородину один из судей, актер Сергей Маковецкий.

Смотрите новый выпуск «Ледникового периода» 20 ноября в 17:50 на Первом канале.

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