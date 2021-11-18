Лера Кудрявцева: «Роксана Бабаян откровенно рассказала о семейной жизни с Михаилом Державиным»

21 ноября в 14:00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Роксана Бабаян. Певица с любовью вспомнит, как они с Михаилом Державиным ютились в крохотной квартирке, признается, почему не родила ему ребенка, и расскажет о том, как смогла пережить смерть супруга.

Язык не поворачивается назвать Роксану вдовой, ведь она прекрасно выглядит, а ее улыбка все такая же теплая и располагающая, как раньше. Думаю, дело в том, что любовь к мужу до сих пор живет в ее сердце и согревает изнутри.

Роксана и Михаил прожили вместе 37 лет и с каждым годом становились все ближе друг другу. Они даже обвенчались, что сделало их союз еще крепче. Хотя и Роксана, и Михаил никогда не были обделены поклонниками и буквально купались во внимании.

«Все были в него влюблены!» — рассказывает актриса Татьяна Васильева, которая тоже пришла ко мне в студию.

Много лет назад у Татьяны и Михаила был жаркий роман. Молодые, красивые и темпераментные артисты праздновали жизнь и не отказывали себе в простых удовольствиях. Правда, Михаил тогда был женат на Нине Буденной, но его брак уже трещал по швам, и супруги понимали, что долго так продолжаться не может. Роман с Татьяной Васильевой так и остался только романом, а вот отношения с Роксаной Бабаян оказались для Михаила судьбоносными.

Когда они познакомились, Михаил все еще был женат на Нине, да и Роксана была замужем. Ни о каких отношениях и речи идти не могло. По крайней мере, для строгой и принципиальной Роксаны.

«Я вообще не озадачиваюсь тем, что не мое», — объяснила она свою позицию.

Их отношения начались честно и открыто, как отношения свободных людей. Михаил и Роксана сначала развелись со своими супругами и только потом позволили чувствам взять верх. Они быстро поженились и стали жить вместе. Для нее это был второй брак, для него — третий, и никто и предположить не мог, что этот роман растянется на долгие 37 лет…

«Хоть раз была мысль развестись?» — полюбопытствовала я.

«Была мысль, что я его убью», — покачала головой Оксана и тепло улыбнулась.

Жили они хорошо, дружно. Сдержанный и ироничный Михаил и эмоциональная и темпераментная Роксана. Дочь Михаила от предыдущего брака Роксану приняла, достойно повела себя и бывшая жена, которая смогла подружиться с новой избранницей Державина.

Увы, совместных детей у Роксаны и Михаила нет. Они встретились уже довольно взрослыми людьми и не спешили, как это часто бывает в юности, стать родителями.

«Просто так складывается ситуация, которую ты можешь принять как женщина, а можешь не принять», — объясняет Роксана.

Однако ни отсутствие детей, ни плотный гастрольный график, ни поклонницы Михаила Державина, ни ухажеры Роксаны Бабаян не смогли разрушить брак, который оказался по-настоящему крепким. И сейчас, три года спустя после смерти мужа, Роксана говорит о нем с такой любовью, что, кажется, он просто отлучился в другую комнату и скоро придет.

Дочь Державина, Мария, и ее дети Роксану любят. Они часто бывают друг у друга в гостях, вспоминают Михаила Михайловича добрым словом, смеются, ведь он сам так любил посмеяться.

«Я черный день не принимаю, — рассуждает Роксана. — Бог даст день — даст и пищу».

Будучи искренне верующим человеком, Роксана воспринимает смерть мужа со смирением. Вспоминая их совместную жизнь, она улыбается, и это, мне кажется, по-настоящему мудро. Это и есть любовь.

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