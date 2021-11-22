«Ночные съемки выбивали из колеи»: закулисье шоу «Русский ниндзя»

С 22 ноября на канале СТС стартует долгожданное шоу «Русский ниндзя», которое является аналогом популярного экстремального проекта «Ninja Warrior». Ведущими программы стали блогер и певица Ида Галич, капитан сборной России по регби Василий Артемьев и эпатажный рэпер Моргенштерн.

В шоу принимают участие более 200 человек. Это не только известные спортсмены, но и люди разных профессий и занятий: пожарный, бухгалтер, стоматолог, программист, секретарь, мама в декрете и т.д.

Ведущий Василий Артемьев: «Самыми сложными испытаниями были те, в которых висишь на руках»

По словам Василия Артемьева, все желающие попасть в проект сначала проходили пробную полосу препятствий, потом оставляли свое резюме, которое оценивала целая группа сценаристов и редакторов.

Конечно, учитывались интересная биография, харизма участников. Как говорит Василий, создатели программы всячески подчеркивали особенности героев, чтобы у зрителей появился повод сопереживать им.

«Меня поразило то, как справлялась с испытаниями одна девушка, как далеко она прошла. Ранее, например, в американской версии, таких результатов девушки добивались лишь к девятому сезону. А наша героиня справилась в первом же сезоне», — говорит Василий.

По словам ведущего, каждое испытание сопровождали свои сложности. А несоблюдение правил проекта и лень были чреваты падениями.

«Но для меня самыми сложными испытания были те, в которых висишь на руках, в общем, проходишь испытания, используя только руки. В моем виде спорта нужны ноги, у меня нет такой подготовки, как у скалолазов. Я бы спасовал, а вот многие справлялись. Думаю, что я бы не прошел все задания, несмотря на то, что являюсь профессиональным спортсменом», — признается Василий Артемьев.

По словам Василия, здесь есть своя специфика: важны ловкость рук, координация и баланс. И надо быть крайне подготовленным атлетом, чтобы справиться успешно абсолютно со всеми конкурсами шоу.

«В моем виде спорта не менее важна сила и выносливость мышц ног. Так что я вряд ли бы стал русским ниндзя в этом году, даже если бы старался пройти трассу», — отметил Василий Артемьев.

Съемки проходили ночью…

Зато попытки заявить о себе предприняли другие участники шоу, например, известный спортивный блогер Алексей Столяров.

По словам Алексея, он всю жизнь в спорте, поэтому не готовился к шоу целенаправленно. Столяров считает, что нельзя подготовиться к тем препятствиям, которые есть в проекте, потому что в каждой программе – новая полоса препятствий. И всякий раз участник шоу не знает, чего же ждать.

«А в моем арсенале есть легкая атлетика, пауэрлифтинг, немного воркаута и бодибилдинга. И я подумал, что с такой подготовкой прекрасно справлюсь со всеми испытаниями», — признается Алексей Столяров.

По словам Алексея, съемки шоу проходили в Сочи ночью легко и без всяких трудностей благодаря правильной организации. Ночные съемки выбивали участников из колеи, но в целом у них оставалось достаточно времени для отдыха.

Петр Романов сумел сбросить семь килограммов

Актер и телеведущий Петр Романов признается, что последнюю неделю перед подготовкой к съемочному процессу намеренно не спал до трех часов утра. Поскольку съемки были ночными, нужно было наладить ночной режим. Также из его рациона исчез алкоголь. А еще артист сумел сбросить семь килограммов.

Как признается Петр, он старался выполнять упражнения на выносливость, цепкость, с удвоенной силой занимался кроссфитом, который в целом практикует в жизни. Но на съемках артисту больше всего помогла уверенность в себе.

«В ментальном плане я уделял себе больше внимания, чем физическом. Для меня это было намного важнее», — признается Петр. – А еще за меня болела моя подруга, актриса Женя Розанова. Она мне подсказала несколько упражнений из йоги. Это помогло мне заземлиться и не отвлекаться во время выступления».

Юрий Постригай: «Самый сложный момент съемок – это ночное время для прохождения полосы»

В проекте принимает участие и Олимпийский чемпион по гребле на байдарках, спринтер, выступающий за сборную России с 2006 года, заслуженный мастер спорта России Юрий Постригай.

-Расскажите, пожалуйста, подробнее о спортивной подготовке к шоу. Что больше всего помогло на съемках?

— Когда я узнал, что меня отобрали в проект, мой друг сказал, что в Москве есть специальный зал по полосе препятствий и оказалось, что он находится недалеко от моего дома.

Я решил, что нужно обязательно пойти, потренироваться и понять, что это такое. Мне назначили тренера — чемпиона мира по прохождению полосы препятствий. Все сложилось идеально: он показал мне упражнения, я смог выполнить примерно четыре тренировки. Это был удивительный период, мозоли слетали с рук. Хотя я гребу уже двадцать три года, и мозоли никогда так не срывались.

В итоге на съемках больше всего мне помог опыт и моя профессия — я профессиональный спортсмен, и у меня есть понимание процесса разминки и подготовки к старту. Самый сложный момент съемок — это ночное время для прохождения полосы, такого опыта у меня еще не было. И на съемках полоса препятствий немного отличается от той, которую я проходил в зале. Там можно пройти полосу со второго раза, а на съемках дается только одна попытка.

Я всегда в спортивной форме, в день у меня стабильно 1-2 тренировки, но этого для «Русского Ниндзя», конечно, недостаточно. Нужно проводить много времени на такой полосе препятствий, чтобы была цепкость рук, навык раскачивания своего тела и специальная подготовка мышц к подобным нагрузкам.

— Как изменилось ваше питание и в целом расписание дня? Может, больше уделяли времени сну, раньше засыпали, наоборот, позже засыпали, чтобы привыкнуть к ритму съемок? Какие продукты исчезли из рациона, какие добавили?

— Мое питание и расписание дня никак не изменилось. Я к ритму съемок не привыкал, так как у меня очень насыщенные дни, я ложусь примерно в час-два ночи часа ночи и встаю в семь-восемь часов, для моего организма этого вполне достаточно. Единственный лайфхак, который могу дать — если вам не здоровится или нужно быстро восстановиться, то рекомендую сделать обливание.

Постоять под горячем душем десять минут, а затем вылить пять-семь литров холодной воды на шейно-воротниковую зону. После этого организм эффективнее восстанавливается за ночь, быстрее проходит первую фазу сна. Большая поддержка для моей формы — рациональное питание по системе доктора Волкова. Это особая система, при которой питание равномерно распределено в течение дня, поэтому мне легко справляться даже со столь поздними съемками.

— А занимались ли вы психологической подготовкой?

— Для меня самая главная психологическая подготовка, настрой — это молитва. И если я от часа до двух часов в день молюсь Господу Иисусу Христу, то у меня все отлично с психикой, с эмоциональным состоянием, в духовном плане все хорошо. Тем более я гребу 23 года, у меня достаточно мотивации и опыта, могу многих зарядить мотивацией и дать правильные советы. Я не практикую йогу и медитации по личным убеждениям.

— Важно ли было вам выглядеть в кадре хорошо? Может, организаторы шоу запланировали специальный водостойкий грим, непромокаемую одежду или что-то еще?

— Правильная и удобная одежда для прохождения полосы препятствий — это очень важно. Единственное, ночью было холодно, поэтому я не понимал, как лучше одеваться. Я решил, что термокофта с длинным рукавом и термолосины отлично подойдут для холодной ночи. И в итоге я был весь в черном, прям как ниндзя. Организаторы нанесли мне грим, не знаю, насколько водостойкий, но выглядеть нужно хорошо. Как у нас принято говорить: «Встречают по одежке, а провожают по уму», — то есть ты должен всегда быть опрятным.

— Смотрели ли предыдущие версии проекта, может, изучали специальные видео или литературу, опыт других участников?

— Да, я смотрел это шоу, мне нравится, что оно такое нестандартное. Я видел как российскую версию, так и выпуски из других стран. Мне запомнился один участник из Польши, который прошел все препятствия, но не смог преодолеть последнее испытание. Участники из Америки крутые, настоящие ниндзя, умеют правильно управлять своим телом.

Могу сказать, что при подготовке к таким ТВ-съемкам, лучше не смотреть предыдущие сезоны или зарубежные выпуски программы, так как ты начинаешь переживать. Например, в профессиональном спорте у нас есть несколько стадий заездов, и когда ты выходишь в финал, желательно не смотреть на других, на своих конкурентов, чтобы правильно настроиться, и чтобы мозг был готов побеждать. Лишняя информация, как правило, только сбивает. Но в случае с «Русским ниндзя», я смотрел это, конечно было интересно, но больше как развлекательный контент.

— Как считаете, почему вы удачно прошли кастинг, почему выбрали вас? И как нужно себя вести, чтобы тебя действительно заметили?

— Я люблю поговорить и меня приятно слушать, я простой уральский парень, такой же, как все. У меня спортивное телосложение, и я выполнил все задания, которые попросили с одним из лучших показателей по времени. И на кастинге нужно быть таким, какой ты есть, показывать свои ценности, нести свой багаж знаний, опыт, передавать это людям. К тому же там есть видео формат спортивной записи, после которого говорят, подходишь ли ты в качестве участника или нет. И так как у меня большой опыт в спорте и в публичных выступлениях — я достаточно востребованный в этом плане, я прошел кастинг. Надеюсь, что меня и выбрали благодаря опыт и харизме.

— Что можете посоветовать тем, кто хочет стать участником телепроекта своей мечты («Русский ниндзя» или другой проект)?

-Мечтайте, ставьте перед собой цели, так как преуспевает тот, кто не устает пытаться, и это важно. Во-первых, ты должен быть подготовленным к мечте, искренне хотеть. У спортсменов так: ты не просто победитель, не просто потому, что встал на пьедестал, а потому, что проделал очень большой путь. Это относится и к телепроектам. Чтобы стать участником, нужно показать себя, подготовиться и выглядеть достойно. Если ты начал это делать, то заканчивай до конца.

Карина Асмус: «Насколько ты в форме, можно узнать во время прохождения трассы»

Своими впечатлениями от проекта поделилась каскадер и мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, трехкратная чемпионка Европы Карина Асмус – сестра актрисы Кристины Асмус.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о спортивной подготовке к шоу…

— Определенно, у меня была база спортивных знаний. Но если говорить про шоу «Русский ниндзя», то это что-то новое для меня. Насколько ты в форме, можно узнать исключительно во время прохождения трассы. Ведь сюрпризы нас ожидали на каждом этапе. И довольно много людей, в числе которых были самые подготовленные участники, падали практически во время первых испытаний.

— Как изменилось ваше питание и в целом расписание дня?

— Питание — это отдельная тема для меня (улыбается). Я начала «гонять» вес, ведь большинство препятствий проходишь только с помощью рук, поэтому кроме физических качеств, было важно, какой у тебя вес. И он должен быть меньше того веса, который у тебя в обычной жизни. Так что я питалась практически воздухом и за неделю до старта съемок похудела килограмма на три. Что касается сна, за несколько дней до участия в проекте я дала себе возможность хорошенько отдохнуть от тренировок. Я пыталась восстановиться, чтобы в шоу выйти «на свежачка» (улыбается).

— А что вы скажете о психологической подготовке?

— Да, я готовилась к проекту и морально, потому что ранее даже не пробовала такое направление. Делать все в последний момент перед стартом и таким образом перегружать организм — это было бы большой ошибкой. Чтобы примерно понимать, что меня ждет, я заранее просматривала видео выступлений участников разных версий шоу.

К такому проекту готовиться, конечно же, нужно. К счастью, есть много возможностей: специальные залы, воркаут-площадки. Также огромная благодарность тренерам проекта: перед выступлением они оказывали колоссальную поддержку. В целом, наше шоу как одна большая семья, в которой все друг другу помогали: тренеры, участники, организаторы. Мне было максимально комфортно, так что усталость я почувствовала, только когда прилетела в Москву.

— Для вас было важно быть красивой в кадре?

— На самом деле на съемках работали визажисты, которые помогали нам выглядеть красиво и при этом чувствовать себя максимально комфортно. За несколько минут до выхода на площадку мне даже немного покрасили волосы в розовый цвет. Я выбрала форму, которая в кадре меня худит: это во мне проснулась гимнастка (улыбается). Черный цвет мне показался хмурым, поэтому мой выбор пал на красный. Безусловно, хотелось выглядеть хорошо. Но, конечно, как спортсменка прежде всего думала о старте.

— Что вы раньше знали о проекте?

— О шоу говорили все. Это масштабный проект международного уровня. Конечно же, ранее я смотрела и всегда задавала себе вопрос: «Почему же я не участвую?» Поэтому, когда меня пригласили на кастинг, согласилась без раздумий. Круто быть частью такого масштабного шоу!

— Как считаете, почему вы удачно прошли кастинг, почему выбрали вас? И что посоветуете тем, кто хочет попасть в шоу?

— На кастинге я была собой: улыбчивой, харизматичной, веселой и открытой. Я тот человек, который видит цель и идет к ней. Поэтому могу дать только один совет: пробовать, ошибаться, снова делать, пахать и пахать. Совершенно неважно откуда ты: из какого города, профессии или спорта пришел. Если хочешь стать участником шоу «Русский ниндзя», просто бери и делай. Все возможно!

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