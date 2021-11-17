Александр Пушной вернулся ставить эксперименты на СТС

30 ноября на канале СТС стартует новое научно-популярное шоу «Эксперименты», которое объединит ведущих проекта «Галилео» разных лет — музыканта Александра Пушного и видеоблогера Даню Крастера.

Напомним, что в самом «Галилео» была рубрика «Эксперименты», которую телезрители любили больше всего (по оценкам создателей программы), и вот было решено подарить ей самостоятельную жизнь.

Ведущие покажут опыты с пылесосом, магнитной пушкой, градусником, газировкой, электрошокером и другими техническими устройствами. Кроме этого, в новой передаче появятся анимационные сюжеты, озвученные Денисом Кураж-Бамбеем Колесниковым. Мультфильмы расскажут о технологических новинках, разработанных в рамках нацпроектов «Наука и университеты», «Образование» и «Цифровая экономика». Особое внимание сценаристы уделили технологиям искусственного интеллекта.

«Мне нравится работа с Даней. Удивительное дело, он вырос на «Галилео» с моим участием, а теперь я «расту» на Дане. И здесь я, скорее, человек-вопрос, а он — человек-ответ. Мы с ним как два брата: в одинаковых роскошных комбинезонах снимаемся в шикарной обстановке и с дорогим оборудованием. Зритель не сможет оторваться!» — говорит Александр Пушной. «В новом шоу мы стараемся делать авторские эксперименты и доносить полезную информацию так, чтобы каждому человеку она была интересна и понятна», — добавляет Даня Крастер.

Не пропустите премьеру шоу «Эксперименты» — 30 ноября в 14:00 на канале СТС.

Кстати, сразу после эфира выпуски программы станут доступны на видеосервисе more.tv.

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