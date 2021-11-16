Тренды на натуральность: какие герои пришли в «Модный приговор» на этой неделе

«Наташа со своей ревностью скоро допрыгается, я возьму и уйду!»

В понедельник героиня получит заветное колечко. Наташа не понимает, почему за два года отношений Эдуард не сделал ей предложения. Она очень боится остаться одна и ревнует его к каждому столбу. «Наташа со своей ревностью скоро допрыгается, я возьму и уйду! Ну а что? Сколько можно обвинять человека в том, чего он не делал?» — возмущается Эдуард.

Ему надоело выслушивать беспочвенные обвинения, он хочет, чтобы его возлюбленная занялась собой и своим внешним видом, который, по его мнению, требует перемен. Когда же Эдуард увидел Наталью преображенной, он оставил свои сомнения и сделал предложение руки и сердца, ну а Наталья радостно сказала: «Да!».

Променяла мужа на мотоциклы

Вторник. Мама Лизы считает, что дочь заменяет все настоящее в своей жизни железными конями. Лиза настолько увлекалась мотоциклами, что потеряла мужа и, по мнению мамы, именно по своей вине лишилась семейного счастья.

Татьяне кажется, что грубый стиль совершенно не подходит ее дочери и слишком далек от настоящей женственности. Лиза же не хочет ничего менять и убеждена, что мотоциклы – это ее жизнь. Сделают ли стилисты модный бунт Елизаветы по-настоящему стильным?

«Я ехала на велосипеде в короткой юбке, незнакомый мужчина шлепнул меня»

В среду снова мать и дочь. Екатерина — известная в своем городе актриса. На сцене она может сыграть любую роль. Вот только жизнь – не сцена. Героиня в одиночку воспитывает трехлетнего сына. Ребенка она родила от знакомого: «У нас не было любовных отношений, просто помог мне по-дружески, за что я ему благодарна. Все гадают, кто же он на самом деле, но я не хочу, чтобы кто-то узнал».

В то же время ей страшно и стыдно будет рассказать сыну правду, когда он спросит, где его отец. Мама Екатерины считает, что ее дочь потеряла себя: «Ей нужна перезагрузка, хочу, чтобы Катя наконец нашла себе достойного мужчину».

Надежда уверена, что смена стиля поможет дочери приобрести уверенность в себе. По ее мнению, у Кати плохой вкус, который мешает ей сменить балахоны на женственную одежду. Катя возражает: нарядов ей хватает и в театре, а в жизни носить яркое и сексуальное небезопасно: «В детстве был случай, когда я ехала на велосипеде в короткой юбке, незнакомый мужчина шлепнул меня».

«Она обожает татуировки и пирсинг!»

В четверг программа посвящена теме «стандарты красоты». Павел хочет видеть Маргариту стильной и элегантной. Мужчина мечтает, чтобы его своенравная жена полюбила себя, подчеркнула свою фигуру, одевалась сексуально. Но Рита категорически против. Мать Маргариты гордилась благородным происхождением дочери и пыталась наряжать ее как дворянку.

А Рита обожает татуировки и пирсинг, с юности стала сниматься в откровенных фотосессиях и танцевать в кабаре. Ей всегда хотелось выглядеть эпатажно, как Вивьен Вествуд. Смогут ли стилисты убедить героиню в том, что и в элегантных вещах можно выглядеть не менее вызывающе?

Переборщила с натуральной красотой

Пятничный выпуск посвящен моде на натуральную красоту. Алеся никогда не красила волосы, обожает все натуральное и считает, что женщина должна выглядеть естественно. Еще в детстве она взяла за образец героиню из сказки и остается ей верна. Десять лет муж пытается изменить жену.

Андрей хочет, чтобы его Света стала одеваться современно, носила брюки и мини-платья, убрала бы подальше длинные сарафаны и юбки с воланами. Даже девятилетний сын поддерживает папу. Алеся же всю жизнь носит одежду в народном стиле и просто не видит себя по-другому. Смогут ли стилисты доказать, что выглядеть женственно можно не только в сказочном образе?

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