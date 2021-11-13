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Определился победитель шоу: итоги восьмого голосования в «Шоумаскгоон»

Судя по всему, победительницей проекта станет Диана Анкудинова.

Определился победитель шоу: итоги восьмого голосования в «Шоумаскгоон»
Определился победитель шоу: итоги восьмого голосования в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Восьмой выпуск популярного проекта «Шоумаскгоон» на НТВ стал предпоследним. 20 ноября состоится финал программы, где будет определен победитель. И, судя по всему, финалист уже намечен.

Итоги голосования по итогам восьмого выпуска таковы:

Итоги голосования
Итоги голосования. Фото: НТВ

И если по итогам этого выпуска в лидерах Кирилл Туриченко, то общая картина несколько иная.

В итоговой турнирной таблице первую строчку занимает Диана Анкудинова. У нее 417 баллов. Вторая строчка у Карины Кокс — 404 балла, а замыкает тройку лидеров Анатолий Цой — 303 балла.

«Король дна» Стас Костюшкин, судя по всему, не успеет подняться с последней строчки турнирной таблицы.

Итоги голосования
Итоги голосования. Фото: НТВ

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Диана АнкудиноваКарина КоксСтас Костюшкин