«Кирюха, может не надо петь?»: Кирилл Туриченко снова заставил зал плакать на «Шоумаскгоон»

Кирилл Туриченко снова заставил сердца зрителей биться чаще. Его песня в восьмом выпуске «Шоумаскгоон» пробирала до мурашек.

Солист «Иванушек», как всегда, пел на разрыв. Зал не стеснялся и смахивал слезы.

Алиса Мон с нотками слез в голосе призналась, что она «ранена в самую душу».

«Как связочки ваши? Мне в конце стало больно самой. Был перехлест эмоций и это очень меня потрясло. Песня получилась на разрыв», — восхитилась Лариса Долина

Артист честно призналось, что выложился по максимуму.

«Сегодня было сложновато, честного говоря. Сделал все что мог», — сказал Туриченко.

Пока женская половина плакала, мужская продолжала шутить и интересоваться у Кирилла, почему он всегда страдет?

«Кирюха, может не надо петь? Иди ко мне в стрип-шоу!» — подборил певца Стас Костюшкин.

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